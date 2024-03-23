Власть 23 марта 2024, 01:43 Захарова поблагодарила ООН за четкую позицию по теракту в Crocus City Hall РИА «Новости»

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В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировали более четкую позицию по теракту в Crocus City Hall и осудили его. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила на это внимание в своем Telegram-канале.

«Генсек ООН „строжайшим образом“ осуждает теракт в „Крокусе“ и выражает соболезнования правительству и народу России, сообщили в его офисе», — привела дипломат новое заявление организации.

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Захарова поблагодарила Гутерриша за то, что в ООН оперативно скорректировали и сформулировали четкое отношение к произошедшему.

Ранее она указала на недопустимые заявления заместителя представителя генерального секретаря всемирной организации Фархана Хака, который счел гибель людей в концертном зале печальной новостью.

«Офис генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?» — задалась вопросом официальный представитель МИД.

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали, по предварительным данным, 40 человек. Госпитализация потребовалась 115 пострадавшим.