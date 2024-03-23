23 марта 2024, 01:25
Вучич заявил, что западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве
Западные спецслужбы могли быть в курсе готовящегося теракта в Москве. Такое мнение в эфире телеканала Prva выразил президент Сербии Александр Вучич.
Он напомнил, что еще 7 марта американское посольство обратилось к своим гражданам с просьбой не посещать ТЦ в Москве. Аналогичное заявление вскоре выпустили и в Великобритании, отметил он.
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«Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет», — предположил он.
Вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения.
Согласно последним данным, пожар в концертном зале удалось локализовать.
Стрельба в Crocus City Hall
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