Мир 23 марта 2024, 01:25 Вучич заявил, что западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве РИА «Новости»

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Западные спецслужбы могли быть в курсе готовящегося теракта в Москве. Такое мнение в эфире телеканала Prva выразил президент Сербии Александр Вучич.

Он напомнил, что еще 7 марта американское посольство обратилось к своим гражданам с просьбой не посещать ТЦ в Москве. Аналогичное заявление вскоре выпустили и в Великобритании, отметил он.

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«Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет», — предположил он.

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения.

Согласно последним данным, пожар в концертном зале удалось локализовать.