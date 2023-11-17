Происшествия 17 ноября 2023, 13:34 (обновлено: 17 ноября 2023, 15:51) Обрушение жилого дома в Астрахани. Хронология событий и что известно к этому часу После обрушения дома в Астрахани люди заявили о давних проблемах с канализацией

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Вечером 16 ноября жители пятиэтажки в Астрахани в прямом смысле остались без дома — по его стене сначала пошла трещина, затем обвалились два подъезда. Большинству людей удалось вовремя эвакуироваться, но известно об одном погибшем: 84-летняя женщина не успела спастись. О том, что могло послужить причиной трагедии, как теперь помогут почти двум сотням жителей и кто понесет ответственность за обрушение здания — в материале «360».

Рухнули два подъезда

Жители пятиэтажки, построенной в 1962 году на Вокзальной площади, вечером 16 ноября обнаружили на наружной стене дома серьезную трещину и сразу обратились в МЧС. Многие начали выходить из здания сами — и вовремя, потому что к приезду экстренных служб два подъезда дома — № 3 и 4 — «сложились».

В общей сложности спасатели эвакуировали примерно 200 человек, 37 из них — дети. Затем начали разбор завалов — как вручную, так и с помощью техники. Также задействовали кинологические службы, чтобы точно узнать, есть ли кто-то под обломками.

Вскоре стало известно, что погибла женщина 1939 года рождения, которая не смогла заранее покинуть квартиру на пятом этаже. Информации о других жертвах нет. Эти данные подтвердили как в МЧС, так и в управляющей компании, обзвонившей всех жильцов, чтобы установить их местонахождение.

«Согласно списку учета жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют», — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС Астрахани.

Дом № 1а по площади Вокзальной построили в 1962 году. Здание из кирпича с железобетонными перекрытиями насчитывало пять этажей и 80 жилых помещений. Аварийным его не признали.

Что рассказали очевидцы

Жильцы озвучили несколько возможных причин, по которым обрушились два подъезда в жилом доме. Например, трещины на стенах здания появились довольно давно, но все, на что хватило управляющей компании, — провести косметический ремонт.

Другие заподозрили, что виной всему — перепланировка, которую сделали на первом этаже, затронув несущие стены.

«Говорят, очередной ремонт с перепланировкой делался. Но в этом доме горячая вода через газовую колонку. Возможно, рвануло. Но я уверена: снесли несущие стены», — заявила одна из собеседниц «360».

Вице-губернатор области Олег Князев версию со взрывом газа сразу исключил.

«Пока информация, что это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания. Сейчас как раз разбираемся», — сказал он.

Главный архитектор АО ВДНХ Сергей Соколов, комментируя для «360» версию с обрушением дома в Астрахани из-за несогласованного ремонта, напомнил, что в пятиэтажном доме все стены либо несущие, либо самонесущие. Поэтому разрушать или видоизменять их недопустимо.

Global Look Press

Однако некоторые астраханцы предположили, что возникла проблема с местной канализацией или сточными водами.

«На Савушкина машина несколько лет назад провалилась, и на улице Московской обрушилось, фундамент подмыло», — рассказала одна из горожанок.

Другой житель поделился с «360», что дом на улице Куликова, который находится недалеко от обрушившейся в четверг пятиэтажки, тоже страдает от подтопления: в подвал постоянно идут потоки грязной воды, из-за чего в здании никак не наладят отопление.

О проблеме грунтовых вод заявил и Омар Байрамов — известный стилист, родственники которого жили в доме № 1а. Он отверг версию с перепланировкой в одной из квартир, ведь соседние с домом на Вокзальной площади постройки находятся в том же состоянии — их фундамент подмывает.

«Сейчас пытаются слить всю эту историю, что кто-то делал ремонт. Насколько это цинично, что они пытаются свое бездействие прикрыть. Это дело должно получить такую огласку, чтобы во всех городах проверили местные структуры», — заявил Байрамов.

Что говорят и делают власти

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вечером 16 ноября приехал на место происшествия с заместителем главы МЧС России Анатолием Супруновским и провел заседание оперштаба. По итогу власти объявили в регионе режим ЧС, а медучреждения, министерства и службы срочно перевели в круглосуточный режим работы.

Быстро отреагировал и местный Следственный комитет, который по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных [статьей] „Причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности“», — сообщили в ведомстве.

Для оставшихся без дома астраханцев первым делом развернули пункты временного размещения и открыли горячую линию.

«Для жителей дома организовано три ПВР на базе 32, 36 и 4 школы. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой», — уточнил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани / РИА «Новости»

Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим окажут финансовую поддержку.

«Нормативная база для этого готова. Сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты», — заявил Бабушкин.

В управлении СК по Астраханской области утверждают, что причиной ЧП стал все-таки ремонт.

«По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции», — написала пресс-служба.

Директор управляющей компании дома Сергей Хахалев согласился, что частичное обрушение дома произошло из-за действий одного из жильцов.

«Единственное предположение, не только у меня, что кто-то перепланировку делал», — подчеркнул он в комментарии для «Рен ТВ», добавив, что ранее около третьего подъезда дома видели строительный мусор.

Спасатели завершили разбор завалов. Следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.