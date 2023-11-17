Эксклюзив 17 ноября 2023, 12:05 «Каждый лепит, что хочет». Архитектор объяснил, почему нельзя было делать перепланировку в рухнувшем доме Астрахани Архитектор Соколов: в пятиэтажках все стены несущие, их нельзя разрушать Пресс-служба МЧС

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Часть жилой пятиэтажки в Астрахани рухнула после того, как один их жильцов сделал ремонт в квартире — он повредил несущие конструкции в здании. В результате ЧП на улице оказались десятки людей, одна пенсионерка погибла. Главный архитектор АО ВДНХ Сергей Соколов рассказал «360», что самостоятельно делать перепланировку в домах нельзя, только с официального разрешения.

«Желательно, чтобы перепланировка в жилых домах не происходила. Лучше покупать такую квартиру, которая вам нужна. Мы же не можем взять машину, отрезать крышу и получить кабриолет. Хочешь кабриолет — покупай кабриолет, хочешь внедорожник — покупай внедорожник. Так же и с квартирой», — пояснил он.

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По мнению эксперта, всегда нужно смотреть параметры. К тому же сейчас на рынке полно предложений, как среди новостроек, так и вторичного жилья. Перепланировки не должно быть, лишь в редких случаях и только при получении разрешительных документов и согласования.

«У нас же она (перепланировка — прим. ред.) массовая, каждый лепит, что хочет. Ни согласования, ни надзора за этим не происходит. Например, въезжает [в дом] новый жилец начинает ломать стены. Он права не имеет этого делать. Законы для этого есть, к сожалению, никто их не контролирует», — добавил спикер.

В пятиэтажном доме все станы являются либо несущими, либо самонесущими, подчеркнул эксперт, говоря о рухнувшем доме в Астрахани. Поэтому их разрушать или видоизменять недопустимо.

Ранее жительница дома, в котором обрушились два подъезда, рассказала, как происходила эвакуация. Все произошло так быстро, что она едва успела накинуть пальто.