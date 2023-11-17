Происшествия 17 ноября 2023, 02:59 Режим ЧС ввели в Астрахани после обрушения части дома Губернатор: разбор завалов дома в Астрахани планируют завершить до 14:00 пятницы

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин приехал на место частично обрушившегося дома в Астрахани. Подробности о визите он сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал видео со зданием.

«По состоянию на 02:30 разобрано 25% завалов обрушившегося здания. Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС», — заявил он.

По словам губернатора, по предварительной оценке спасатели разберут завалы до 14:00 (13:00 по московскому времени). Потом по периметру выставят ограждение.

Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Для жителей открыли три пункта временного размещения. Сейчас в них находятся пять человек. У них есть горячее питание и все необходимые вещи. Также пострадавшим окажут финансовую поддержку и приложат все усилия, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить жильем.

После частичного обрушения жилого дома возбудили уголовное дело. Происшествие случилось на Вокзальной площади Ленинского района города. В здании обрушились третий и четвертый подъезды. Из-под завалов вытащили тело пожилой женщины. О других погибших и пострадавших пока неизвестно.