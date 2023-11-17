Эксклюзив 17 ноября 2023, 12:09 (обновлено: 17 ноября 2023, 13:14) «Дому лет 80, подвал заливало». Стилист Байрамов — о рухнувшей пятиэтажке в Астрахани Стилист Байрамов: подвал рухнувшего дома в Астрахани постоянно заливало

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Племянница стилиста Омара Байрамова вместе с мужем жила в астраханской пятиэтажке, часть которой обрушилась накануне. У самого Байрамова квартира в соседнем доме, сейчас там живет его сестра. Он рассказал «360», что этим домам около 80 лет и их «никто не проверял».

«Надеюсь, у виноватых проснется совесть»

«Когда я жил там в студенчестве, никто эти дома не проверял, им уже лет 80. Там была замечена трещина, в доме у ребят (племянницы с мужем — прим. ред.) постоянно заливало подвал, стояла жуткая вонь в подъезде. Что-то откачивали, но никто не хотел признавать эти дома аварийными», — вспомнил стилист.

Собеседник канала призвал проверить дома, находящиеся рядом с разрушившимся. Он пояснил, что они «абсолютно такие же, с той же грунтовой экосистемой». Байрамов считает нечестным валить случившееся на владельцев квартиры, при ремонте в которой якобы повредили несущие конструкции.

«Насколько это цинично — сваливать на людей! Считаю, это дело должно получить такую огласку, чтобы во всех городах стали проверять… Потому что это огромная катастрофа. Хочется надеяться, что это не останется вот так просто, не обвинят виноватых, а у виноватых проснется совесть и они будут нести ответственность», — подчеркнул Омар Байрамов.

«Серега, спасайся, дом рушится!»

Его племянница Анастасия и муж Сергей успели выбежать из дома, но испытали сильный шок.

«Когда все произошло, мы с женой были дома. Резкий толчок, все стало как-то шататься. Я подумал, это землетрясение. Были звуки страшные, будто что-то рвется. Думал, дом развалится. Мой сосед выбежал с вещами и кричал: „Серега, спасайся, бери жену и убегай, дом рушится!“», — рассказал Сергей.

Когда они с женой оказались на улице, там уже было много было спасателей и столпилось большинство жильцов. Сергей выбежал в шортах, футболке и шлепанцах, его супруга — в закрытой обуви, но в легкой кофточке. Они спросили, что произошло, и узнали, что квартир их соседей уже нет.

«У нас во всех подвалах всегда стояла канализационная вода. Приходили чистили, но это было временной мерой. Постоянно подмачивался фундамент, вытекало даже на улицу. Люди клали доски, чтобы пройти домой. Мы обращались в ТСЖ, но существенной помощи не дождались. Встретили соседку, которая обнаружила трещину и ходила в ТСЖ и предупреждала, что дом начал рушиться, а они отмахнулись», — добавил Сергей.

Трещине не один год?

Анастасия вспомнила, что еще при заселении в дом обратила внимание на плохой запах в подъезде. Она подтвердила, что подвал периодически вычищали по заявкам жильцов, но обычно буквально за пару дней, максимум за неделю, он засорялся вновь. А в соседнем подъезде фекалии уже текли наружу.

«Мы были дома, занимались своими делами, и резко дом затрясло и зашатало, Сергей пошел в подъезд, открыл дверь, и мы услышали крики. Мы выбежали в чем были…» — описала Анастасия момент обрушения.

Позже, по ее словам, им удалось попасть в дом и взять паспорта и более теплую обувь.

По поводу злополучной трещины в доме женщина слышала, что ее обнаружили еще годы назад во время «внешнего ремонта».

«Вода камень точит, вот и произошло разрушение», — подытожила она.

Часть дома в Астрахани обрушилась накануне. Более 200 человек эвакуировали. Не успевшая выбраться 84-летняя пенсионерка погибла.