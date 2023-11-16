Происшествия 16 ноября 2023, 22:34 Уголовное дело возбудили в Астрахани после частичного обрушения пятиэтажки

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Уголовное дело возбудили после гибели пенсионерки в Астрахани из-за частичного обрушения жилого дома. Об этом сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных [статьей] „Причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности“», — сказано в публикации.

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Происшествие случилось на Вокзальной площади Ленинского района города. В пятиэтажном доме обрушились третий и четвертый подъезды. Из-под завалов вытащили тело пенсионерки. Сейчас уточняют количество пострадавших и погибших.

По неуточненным данным, обрушение случилось из-за ремонта в одной из квартир дома, в ходе которого повредили несущие конструкции. Следователи осмотрят место ЧП после разбора завалов. Разбирательство взяли под контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее в МЧС РФ по Астраханской области сообщили, что спасатели вывели из обрушившейся пятиэтажки 213 человек. При этом 37 из них — несовершеннолетние. На месте открыли три пункта временного размещения граждан.