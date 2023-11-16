Эксклюзив 16 ноября 2023, 19:03 «Снесли несущие стены». Очевидица — о возможной причине обрушения дома в Астрахани Очевидица назвала снос стен вероятной причиной обрушения жилого дома в Астрахани Телеканал «360»

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В жилом доме на Вокзальной площади в Астрахани сделали масштабную перепланировку. Это могло стать основной причиной обрушения здания. Об этом «360» сообщила очевидица.

По ее словам, первый этаж обрушившегося дома ранее подвергся масштабной перепланировке. Она уверена, что причина произошедшего заключается в том, что ранее в здании снесли несущие стены.

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«Чего только нет! Говорят, очередной ремонт с перепланировкой делался. Но я уверена — снесли несущие стены», — отметила она.

Собеседница заметила, что в доме горячая вода подается через газовую колонку. В связи с этим она не исключила того, что дом мог обрушиться из-за взрыва газа.

Вице-губернатор Астраханской области Олег Князев исключил версию со взрывом газа в жилом доме. Он призвал дождаться, пока спасатели и правоохранительные органы завершат работу на месте происшествия. Только после этого, по его словам, можно будет установить точную причину случившегося.

Два подъезда жилого дома на Вокзальной площади в Астрахани обрушились вечером в четверг. Очевидцы сообщили спасателям о трещине в фундаменте дома. Сразу после этого в здании обрушились два подъезда. Для жильцов дома создали три пункта временного размещения. Жителей обеспечили горячей едой и водой.

Спасателям удалось эвакуировать из дома 213 человек, из которых 37 — дети.