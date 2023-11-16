Происшествия 16 ноября 2023, 21:28 Спасатели начали разбор завалов в Астрахани при помощи техники МЧС РФ: на место ЧП в Астрахани пригнали кран и начали разбор завалов техникой

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На место частичного обрушения здания в Астрахани пригнали строительный кран. Спасатели начали разбирать завалы с помощью техники, сообщили в Telegram-канале МЧС России по Астраханской области.

«Работы на месте обрушения продолжаются», — сообщили в ведомстве.

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До этого сотрудники МЧС разбирали завал вручную. В инфоштабе сообщили, что на месте чрезвычайного происшествия работает 13 единиц спецтехники. Для оказания помощи при разборе завалов машины выделили муниципальные предприятия «Чистый город», «Астрводоканал», «Коммунэнерго», «Зеленый город».

Также на завалах работают кинологи. Собаки и спасатели разыскивают пропавших жильцов двух квартир. Одна женщина погибла, она проживала на пятом этаже и не смогла покинуть здание. МЧС эвакуировало из пострадавшего строения 213 человек.