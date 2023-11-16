Происшествия 16 ноября 2023, 19:33 Несколько человек пропали без вести после обрушения пятиэтажки в Астрахани Губернатор Бабушкин подтвердил гибель женщины после обрушения дома в Астрахани Telegram-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

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При обрушении части пятиэтажки на Вокзальной площади в Астрахани погибла 84-летняя пенсионерка, несколько человек пропали без вести. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают специальные службы», — написал он.

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Из здания эвакуировали свыше 200 человек, в том числе 37 детей. В трех школах города открыли пункты временного размещения. Бабушкин добавил, что версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания. Жильцы предполагают, что дом мог частично обрушиться из-за перепланировки.

«Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим», — написал Бабушкин.

Директор управляющей компании дома прибыл к месту ЧП в Астрахани. Он рассказал, что вместе с полицией обзванивает жильцов поврежденного дома и составляет списки. Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов тоже прибыл к месту происшествия.