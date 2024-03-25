Происшествия 25 марта 2024, 17:18 Нападение на Crocus City Hall по минутам. Хроника теракта Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Концертная площадка Crocus City Hall в Красногорске стала местом крупнейшего за последние 20 лет теракта. Ворвавшиеся в здание вооруженные боевики открыли стрельбу по безоружным людям в фойе и зале, где должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». После расправы боевики устроили поджог и попытались скрыться. Полная хронология теракта — в материале «360».

Теракт в Crocus City Hall 22 марта

На парковку Crocus City Hall в подмосковном городе Красногорск боевики заехали на белом Renault Symbol в 19:55 в пятницу, 22 марта.

С оружием они зашли в холл комплекса, открыв стрельбу по стоящим у входа охранникам и людям, которые находились в фойе. Часть зрителей выбежала на улицу, некоторые укрылись в туалетах, кому-то удалось выбить стекла и спастись.

Следующей точкой бойни стал концертный зал, куда боевики попали через нижний вход. К этому времени людей в помещении было не так много, поскольку выступление группы «Пикник» еще не началось.

Зрители укрылись за креслами, но террористы продолжали прицельную стрельбу, а также бросили в зал и на сцену бутылки с коктейлями Молотова.

Одного из террористов обезоружил мужчина. Таким образом он открыл дорогу выбегающим из зала людям.

Боевики, завершив стрельбу, быстро покинули здание. Всего нападение на Crocus City Hall заняло у них около 18 минут. Они выехали с парковки центра на своей машине в 20:13, бросив часть оружия на месте.

Сколько людей погибло в теракте в Crocus City Hall

Охватившее концертный зал пламя быстро распространилось и привело к сильному задымлению. Испуганные и дезориентированные люди устроили давку в поисках аварийных выходов. На помощь им пришли сотрудники концертного комплекса, которые выводили всех через служебные помещения.

К 21:00 на месте уже работали более 50 бригад скорой помощи, спасательных и силовых служб.

Сотрудники МЧС в 21:20 эвакуировали людей с цокольного этажа, а также укрывшихся от боевиков на крыше здания. К тушению концертного зала привлекли вертолеты.

Прибывшие на место бойцы ОМОН вошли в здание в поисках боевиков примерно в 21:30, но, как выяснилось впоследствии, к этому времени террористы уже скрылись. Силовики помогли спасателям в эвакуации, вынесли несколько тел погибших. После бойцы покинули помещение из-за сильного задымления.

Пламя, охватившее концертный зал, перекинулось на крышу. От высокой температуры часть конструкций обрушилась. В это время в помещении могли находиться люди, не успевшие сбежать.

К 22:00 Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела о теракте.

Спасатели вместе с кинологами до сих пор разбирают завалы в поисках тел погибших. По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, в том числе трое детей, пострадали — 182.

Кто устроил теракт в Crocus City Hall

Исполнители теракта в Crocus City Hall покину место бойни на белом Renault Symbol. По неподтвержденным данным, автомобиль ехал на запад по Киевскому шоссе. К 23:00 пятницы машину объявили в розыск.

Вскоре подходящий под ориентировку автомобиль полиция заметила в Навлинском районе Брянской области. По требованию правоохранителей водитель не остановился, поэтому силовики открыли огонь по колесам.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что тщательно подготовившие теракт в Crocus City Hall боевики двигались к украинской границе.

В ведомстве подчеркнули, что в Renault Symbol находились четверо непосредственных участников теракта.

По предварительным данным, все задержанные — граждане Таджикистана: Файзов Мухаммадсобир, Фаридуни Шамсутдин (его считают главарем банды), Саидакрами Рачабализода и Далерджон Мирзоев. Самому младшему — 19 лет, старшему — 32. Не говорят по-русски, кроме Фаридуни.

На допросе задержанные признались, что оружие нашли в схроне, на который им указали кураторы, пообещавшие примерно 500 тысяч рублей за организацию расстрела.

Всего по уголовному делу проходят 11 человек, причастных к организации стрельбы и пожара на концертной площадке в Красногорске.

Басманный суд Москвы отправил четырех задержанных в Брянской области под стражу. Предъявленные обвинения они полностью признали.

Всероссийский траур и реакция мира

Президент России Владимир Путин в обращении 23 марта выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких людей в теракте к Crocus City Hall. Глава государства объявил 24 марта общенациональным днем траура. Также он сообщил о введении дополнительных антитеррористических мер во всех регионах страны.

Путин подчеркнул, что организаторы массовой расправы тщательно подготовились и поставили перед собой цель «расстреливать в упор наших граждан, наших детей». Президент пообещал, что исполнители и заказчики преступления получат неизбежное возмездие, а их имена забудут.

В Москве и других городах России появились стихийные мемориалы, посвященные погибшим в теракте в Crocus City Hall.

Равнодушными не остались и жители других стран, которые принесли цветы и свечи к зданиям посольств России в Германии, Китае, США, Сербии, Молдавии, Великобритании, Израиле и других государствах.

Теракт осудили члены Совета Безопасности ООН, а лидеры ряда стран направили президенту России телеграммы с соболезнованиями.

У посольства России в Берлине / dpa / Global Look Press

Что будет с концертным залом Crocus City Hall после теракта

Crocus City Hall — только часть крупнейшего центра, построенного Аразом Агаларовым, российским предпринимателем азербайджанского происхождения, президентом и владельцем группы компаний Crocus Group. Изначально бизнесмен планировал создать комплекс казино, как в Лас-Вегасе. Но после запрета игорного бизнеса в России проект переделали.

Так появился выставочный центр Crocus Expo с тремя павильонами и концертный зал, который открылся в 2009 году. За счет уникальных технических решений площадка стала самой популярной для проведения концертов, спортивных соревнований и театральных постановок.

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Помимо площадки, Агаларов профинансировал строительство станции метро «Мякинино» Арбатско-Покровской линии. Стоимость вложений только в концертный зал, названный в честь певца Муслима Магомаева, обошлась Агаларову в 70 миллионов долларов.

На протяжении 15 лет в стенах Crocus City Hall выступали звезды российские и мировые звезды. В их числе — Стинг, Элтон Джон, Хосе Каррерас, группа Scorpions и многие другие.

Кроме того, благодаря системе встроенных механизмов и передвижных трибун концертный зал легко превращался в камерное пространство.

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Компания Crocus International в своем заявлении о соболезнованиях родным и близким погибших заверила, что окажет поддержку властям и специальным службам, а также поможет пострадавшим в теракте и семьям жертв.

В пресс-службе организации подчеркнули, что намерены восстановить разрушенный пожаром зал.

Это подтвердил ее владелец Араз Агаларов. В комментарии газете «Ведомости» предприниматель заявил, что намерен сделать все для восстановления Crocus City Hall, чтобы сохранить тысячи рабочих мест. Оценивать ущерб и сроки проведения реконструкции он не стал, объяснив, что на это требуется время.

По предварительным данным экспертов, пожар повредил примерно 13 тысяч квадратных метров в Crocus City Hall. Это менее половины общей площади здания, которая составляет 38 тысяч квадратов.

Специалисты разошлись во мнениях по срокам реконструкции и предположили, что на работы уйдет от года до пяти лет. Расходы, по их подсчетам, могут составить от девяти до 15 миллиардов рублей из-за сложного технического оснащения зала. Но большую часть средств компания-владелец получит за счет страховки.

Внутри сгоревшего концертного зала / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Однако не все согласились, что концертный зал, где произошел теракт, стоит восстанавливать. Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала планы реконструировать здание нецелесообразными.

«Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и веселые программы. Все-таки такое место траура. Это все равно что строить на кладбище увеселительные заведения. Может быть, пройдет какое-то время, мы немножко успокоимся, будем смотреть на это иначе», — отметила она в разговоре с «Говорит Москва», добавив, что на этом месте можно было бы возвести храм либо разбить сквер.