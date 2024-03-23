23 марта 2024, 00:40
Появилось фото машины, на которой могли уехать устроившие теракт в Crocus City Hall
Устроившие теракт в Crocus City Hall люди могли уехать на угнанной машине
Автомобиль, на котором могли уехать устроившие теракт в Crocus City Hall, находится в розыске. В распоряжении «360» появилось фото машины.
Авто находится в залоге, его приобрели 5 января. Машину ищут приставы. После ЧП в Crocus City Hall автомобилем заинтересовались силовики.
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Стрельба в концертном зале началась вечером 22 марта. На место случившегося прибыли сотни спасателей, они ликвидируют вспыхнувший пожар. Для тушения огня привлекли авиацию.
Подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности в связи с терактом в Crocus City Hall. На дежурство заступили 303 бригады работников.
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Стрельба в Crocus City Hall
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