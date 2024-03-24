24 марта 2024, 21:00
Панихида по жертвам теракта началась у стихийного мемориала возле Crocus City Hall
Священники начали панихиду по жертвам теракта у мемориала у Crocus City Hall
Священники проводят панихиду по жертвам теракта у стихийного мемориала возле Crocus City Hall. Видео с места церемонии опубликовал RT.
По кадрам видно, что на траурном мероприятии собралось огромное количество людей.
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В России 24 марта объявили общенациональным днем траура по погибшим во время атаки в концертном зале в Красногорске. Второй день подряд люди несут цветы и игрушки, чтобы выразить скорбь и почтить память жертв. На флагах на главном здании МИД появились черные траурные ленты.
Вооруженные боевики ворвались в Crocus City Hall вечером 22 марта. Там должен был пройти концерт группы «Пикник».
Красногорск
Видео
Россия
Стрельба в Crocus City Hall
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