Происшествия 24 марта 2024, 21:00 Панихида по жертвам теракта началась у стихийного мемориала возле Crocus City Hall Священники начали панихиду по жертвам теракта у мемориала у Crocus City Hall Телеканал «360»

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Священники проводят панихиду по жертвам теракта у стихийного мемориала возле Crocus City Hall. Видео с места церемонии опубликовал RT.

По кадрам видно, что на траурном мероприятии собралось огромное количество людей.

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В России 24 марта объявили общенациональным днем траура по погибшим во время атаки в концертном зале в Красногорске. Второй день подряд люди несут цветы и игрушки, чтобы выразить скорбь и почтить память жертв. На флагах на главном здании МИД появились черные траурные ленты.

Вооруженные боевики ворвались в Crocus City Hall вечером 22 марта. Там должен был пройти концерт группы «Пикник».