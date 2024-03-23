Важное 23 марта 2024, 11:50 Теракт в Crocus City Hall тщательно спланировали — ФСБ ФСБ: задержанных в Брянской области террористов этапируют в Москву РИА «Новости»

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Сотрудники силовых ведомств продолжают работу по выявлению всех обстоятельств случившегося в Crocus City Hall. Теракт, произошедший в Подмосковье, был тщательно спланирован. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, сообщило РИА «Новости».

После стрельбы в Crocus City Hall террористы попытались скрыться на машине. Они двигались в сторону российско-украинской границы, добавили в ведомстве.

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«Теракт в „Крокусе“ был тщательно спланирован», — подчеркнули в ФСБ.

В общей сложности силовики задержали 11 человек, среди них четверо принимали непосредственное участие в теракте в Crocus City Hall. Их перехватили в Брянской области с разницей в несколько часов.

По данным ФСБ, злоумышленники заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли стрельбу по собравшимся в здании концертного зала.

Сейчас сотрудники силового ведомства продолжают вести работу по выявлению всех обстоятельств случившегося. Задержанных в Брянской области террористов этапируют в Москву.