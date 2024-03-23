Важное 23 марта 2024, 10:35 Иномарку, на которой уехали подозреваемые в теракте в Crocus City Hall, нашли Хинштейн: Renault с подозреваемыми в теракте Crocus City Hall нашли на Брянщине Dmitry Golubovich / Global Look Press

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В ночь на 23 марта автомобиль Renault, на котором, предположительно, передвигались подозреваемые в совершении теракта в Crocus City Hall, обнаружили в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Иномарку нашли в районе деревни Хацунь Карачинского района. По требованию правоохранителей машина не остановилась, находившиеся в ней люди попытались скрыться.

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«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу», — добавил Хинштейн.

Второго подозреваемого нашли около 03:50, его задержали. Розыск остальных предполагаемых преступников продолжили, подключив к операции все силовые ведомства.

В салоне Renault обнаружили, по данным депутата, пистолет Макарова, магазин к автомату АКМ и иностранные паспорта.

Парламентарий также показал фото оружия, найденного в машине предполагаемых террористов.

Снимки авто, на котором могли уехать совершившие теракт, появились в распоряжении «360» вечером 22 марта. Автомобиль находится в залоге, его приобрели 5 января.