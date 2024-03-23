Важное 23 марта 2024, 15:40 Общенациональный траур объявили в России по погибшим в Crocus City Hall Путин объявил 24 марта общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall Guo Feizhou/XinHua / Global Look Press

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В России 24 марта объявлен общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Такое решение принял президент Владимир Путин.

В субботу глава государства выступил с обращением к жителям после теракта в Crocus City Hall. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

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Путин заявил, что в результате кровавого и варварского теракта погибло множество невинных мирных людей, включая женщин и детей.

Российский лидер указал на всеобщую скорбь страны. Он выразил слова благодарности врачам, спасателям и пожарным, которые приложили все усилия, работая на месте ЧП.

В пятницу вечером группа злоумышленников в концертном зале Crocus City Hall расстреляла посетителей. В результате вооруженного нападения погибли 115 человек.

ФСБ удалось задержать 11 человек, которые участвовали в теракте. В том числе поймали четырех исполнителей.