Важное 23 марта 2024, 15:53 «Мы покараем каждого». Путин — о наказании расстрелявших людей в Crocus City Hall Путин пообещал покарать причастных к теракту в Crocus City Hall Пресс-служба Следственного комитета

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Президент Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в Crocus City Hall. Он пообещал наказать всех исполнителей, организаторов и заказчиков преступления.

«Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние. Этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма, рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом», — заявил глава государства.

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Путин подчеркнул, что никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в многонациональное общество. Россия проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее.

«Так будет и сейчас», — заключил он.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Московской области, жестоко расправились с людьми и устроили пожар. Жертвами стали 115 человек, но число погибших может вырасти. Стрельбу в Crocus City Hall сняли на видео.

К теракту в Crocus City Hall оказались причастны 11 человек, в том числе четыре исполнителя. Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги — полмиллиона рублей. Он приехал в России из Турции. Другой мужчина рассказал, что до совершения теракта жил в хостеле в Дмитровском районе Москвы вместе с еще одним предполагаемым террористом около месяца.