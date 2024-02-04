Происшествия 04 февраля 2024, 11:01 ВСУ убили 28 человек из американской HIMARS. Что известно об ударе по пекарне в Лисичанске Пасечник: за здоровье и жизнь пострадавших в Лисичанске борются медики U.S. Department of Defense

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Воскресенье, 4 февраля, объявили в ЛНР днем траура по жертвам обстрела в Лисичанске. ВСУ нанесли удар по городской пекарне накануне вечером. По предварительным данным, огонь открыли из РСЗО HIMARS. «360» собрал последние данные о трагедии.

Удар по пекарне: из чего стреляли ВСУ

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе по пекарне около 18:00 3 февраля, уточнив, что под завалами здания находятся мирные люди.

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«Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики», — подчеркнул он.

Отдельно Пасечник отметил, что противник прекрасно знал о том, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организовали выпечку хлеба, но он целенаправленно открыл огонь по зданию.

«На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших. Держу ситуацию под личным контролем», — добавил глава республики.

По предварительным данным, ВСУ использовали для обстрела пекарни реактивную систему залпового огня HIMARS. Такую информацию со ссылкой на военных следователей СК опубликовали «Известия».

Главное о поисках погибших и раненых под завалами

Из-за удара двухэтажное здание пекарни обрушилось. На месте развернули поисковую-спасательную операцию. Для обследования и разбора завалов применили спецтехнику. Главные усилия сосредоточили на поиске и спасении людей, подчеркнули в МЧС России.

Около 19:43 в ведомстве сообщили о спасении из-под завалов шести человек. Также специалисты нашли тела пяти жертв обстрела. Примерно через два часа в МЧС заявили о спасении 10 и гибели 11 горожан. Пострадавших передали врачам.

В полночь ведомство опубликовало обновленную информацию с места происшествия. Из-под завалов на тот момент извлекли тела уже 20 жертв удара ВСУ.

«Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели с риском для жизни продолжают разбор завалов и поиск людей», — подчеркнули в МЧС.

День траура объявили в ЛНР

Работы продолжались всю ночь. Утром 4 февраля стало известно, что количество погибших выросло до 28. По последним данным, спасатели смогли разобрать около 65% разрушенных конструкций.

Сотрудники МЧС России спасли 10 человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли. МЧС России

В Telegram-канале правительства ЛНР уточнили, что среди 28 погибших — 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траурам по жертвам варварского обстрела Лисичанска.

«В результате удара украинских националистов по пекарне погибли 28 мирных людей, среди них один ребенок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек, за их здоровье и жизнь борются медики», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава ЛНР выразил соболезнование родным и близким погибших и пожелал всем, кто пострадал, скорейшего выздоровления.

«Преступники ответят за эту ужасную трагедию на луганской земле, за каждого погибшего!» — пообещал он.

Администрация Лисичанска / Telegram

Реакция МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» киевского режима за финансовую поддержку Евросоюза.

«По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — „благодарность“ киевских экстремистов за „щедрую“ финансовую поддержку стран Евросоюза», — подчеркнула дипломат.

Трагедия в Лисичанске, заметила представитель МИД, стала еще одним доказательством преступной сущности властей Украины и превращения ВСУ в террористическую организацию.

Дипломат добавила, что Россия проинформирует международные организации об очередном теракте со стороны «банды Зеленского». Жители Евросоюза должны знать, что на их налоги покупают оружие, которым потом убивают мирных людей, заключила она.

ВСУ дошли до крайней степени агонии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал обстрел пекарни в Лисичанске показателем того, что ВСУ дошли до крайней стадии агонии. Терпя поражение на фронте, они продолжают жестоко убивать и запугивать мирных граждан, указал он в своем Telegram-канале.

Снова выходной день. И снова ракетный налет ВСУ на объект гражданской инфраструктуры в ЛНР. <…>Это очередной (вне сомнений) теракт! Очередное военное преступление! Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы по международным делам

Слуцкий обратил внимание, что украинские власти, как и их западные хозяева, просто плюют на все призывы и осуждение ООН. Все увещевания разбиваются о стену цинизма международной террористической ячейки с Банковой улицы и ее спонсоров в Вашингтоне, подчеркнул он.

«У нас нет другого выбора, как достичь всех целей СВО на Украине и отодвинуть демилитаризованную зону на безопасное расстояние от российских границ — как можно дальше», — добавил Слуцкий.

По словам депутата, личную ответственность за гибель мирных жителей несут лидер США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Они должны отвечать перед самым суровым судом истории, выразил уверенность Слуцкий.