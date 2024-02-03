Мир 03 февраля 2024, 23:41 МИД назвал удар по Лисичанску «благодарностью» Украины за «щедрость» ЕС Захарова назвала удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» Украины за поддержку ЕС РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» украинских боевиков за финансовую поддержку стран Евросоюза. Комментарий дипломата опубликовали на сайте ведомства.

«По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — „благодарность“ киевских экстремистов за „щедрую“ финансовую поддержку стран Евросоюза», — подчеркнула Захарова.

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По словам дипломата, это еще одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей и того, что ВСУ превратилось в террористическую организацию.

Захарова добавила, что Россия проинформирует международные организации об очередном теракте со стороны «банды Зеленского». Граждане Евросоюза должны знать, что на их налоги закупают вооружение, которым киевский режим убивает мирных людей.

Ранее МЧС РФ сообщила, что в Лисичанске из-под завалов извлекли тела 15 погибших. Ранее военная комендатура сообщила об 11 погибших и 10 раненых, отмечая, что под разрушенным зданием могут находиться еще более 20 человек.