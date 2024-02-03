Происшествия 03 февраля 2024, 19:37 Удар по пекарне в Лисичанске нанесли из РСЗО HIMARS «Известия»: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS U.S. Marines / Global Look Press

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Украинские военные открыли огонь по пекарне в Лисичанске в ЛНР, предположительно, из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили «Известия», сославшись на военных следователей Следственного комитета.

Пекарня попала под обстрел 3 февраля, в результате атаки погибли двое, пострадали, по последним данным, восемь. Под завалами здания могут находиться до 40 человек.

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По данным военной комендатуры, в выходные дни в пекарне всегда много людей. ВСУ регулярно обстреливают республики Донбасса, стараясь нанести удары по гражданским объектам.

В декабре украинские военные атаковали рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. Жертвами удара стали 27 человек, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Кроме того, ВСУ били по Горловке и Макеевке. Там повреждения получила социальная инфраструктура.