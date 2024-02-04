Важное 04 февраля 2024, 08:48 Число погибших в результате удара ВСУ по Лисичанску возросло до 28 Правительство ЛНР: 28 человек погибли при ударе ВСУ по Лисичанску РИА «Новости»

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Число жертв после удара украинских боевиков по пекарне в городе Лисичанск увеличилось до 28. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики.

«По данным на 6:00 4 февраля 10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», — уточнили в сообщении.

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В МЧС России сообщили о продолжении поисково-спасательной операции на месте обрушения здания пекарни Работы проводились всю ночь. К утру 4 февраля специалисты разобрали порядка 65% разрушенных конструкций.

«Сотрудники МЧС России спасли 10 человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли», — добавили в ведомстве.

Боевики ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске в ЛНР 3 февраля. Экстренные службы сообщали, что под завалами здания могут находиться до 40 человек. По предварительным данным, украинская сторона атаковали объект американской ракетой из РСЗО HIMARS.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила атаку ВСУ по Лисичанску как благодарность украинских властей за финансовую помощь от Евросоюза.