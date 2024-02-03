Важное 03 февраля 2024, 18:06 Пекарня попала под обстрел ВСУ в Лисичанске Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами есть люди РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Несколько десятков человек могут находиться под завалами. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В результате обстрела пострадали шесть человек, их госпитализировали. Еще около 40 мирных жителей могут оставаться под завалами, написал глава региона.

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Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Для спасения пострадавших задействовали спецтехнику. Пасечник отметил, что ситуация находится под его личным контролем. Всем получившим ранения оказывают максимальную помощь.

ВСУ атаковали рынок в Донецке 21 января. Жертвами удара в общей сложности стали более 20 человек. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, украинские боевики знали, что их снаряды приземлятся на павильоны, куда местные жители приходят за продуктами. По его мнению, эту атаку можно трактовать как теракт.