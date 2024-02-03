Эксклюзив 03 февраля 2024, 22:18 ВСУ усилят теракты в России из-за неудач. Как защитить людей от атак Военный эксперт Михайлов: из-за неудач на поле боя ВСУ усилят теракты в России РИА «Новости»

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ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. На данный момент известно о гибели 11 человек, некоторые остаются под завалами. Как заявил «360» специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, такие удары — не случайность, а сознательная тактика ВСУ. Военный эксперт рассказал, как защитить мирное население от ударов украинской армии.

Далее — его прямая речь.

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Очередная террористическая атака ВСУ на мирное население. Удар по пекарне в городе Лисичанске в Луганской Народной Республике является актом мести и показателем общей паники в ВСУ. Если они и раньше не придерживались, то сейчас в принципе отказались от соблюдения международных норм ведения боевых действий. Для них удары по мирным жителям стали нормой.

Средство от терактов

Буквально недавно президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания некой буферной зоны. Нужно отодвинуть милитаристскую Украину километров на 300-400 от границ России, чтобы минимизировать удары по инфраструктурным объектам и стране.

Хотя здесь уже стоит вопрос не о минимизации, а полном уничтожении боеспособности Украины. Что такое буферная зона? Конечно же, вся Малороссия должна перейти под контроль России. Все территории, которые еще в 1918 году коммунисты присоединили к Украине, должны стать частью России. Более того, всю остальную часть Украины нужно еще рассматривать — нужно ли оставлять некой демилитаризованной зоной или опять же брать под контроль.

РИА «Новости»

«Заклятые друзья» Украины

Хотел бы отметить, что на фоне успехов Российской Федерации венгры и румыны даже готовы отказаться от участия в блоке НАТО с целью воспользоваться развалом Украины и взять некие земли, которые они считают своими. Сегодня буквально президент Польши Анжей Дуда заявил, что он не видит перспектив у Украины вернуть Крым — дескать, это исторически российская территория, она долго была под контролем России, и Россия ее не отдаст. Это вызвало немало криков как в части Польши, так и на всей Украине. Но Дуда, я думаю, делает задел наперед, потому что здравые политики (даже сильно русофобские) понимают, что Украина не устоит. И они уже намекают Москве: «когда вы там все захватите, мы Львов возьмем, вы не обидитесь?». То есть, уже такие посылы начались.

РИА «Новости»

Переговоры не сработают

Конечно, это не устраивает украинский режим. И они сейчас будут просто заниматься терактами. Не хватает сил на поле боя — они будут просто усиливать террористические атаки по мирному населению новых регионов.

Также я уверен, что они будут стараться проводить атаки по инфраструктурным объектам в глубине Российской Федерации. Поэтому создание так называемой буферной зоны, а вернее, возвращение территорий и очищение Украины полностью от нацизма, должно состояться в ближайшем будущем.

Никакие переговоры, перемирия не сработают. Это время для передышки. Поэтому нужно собрать все силы в кулак (что и происходит, я уверен в этом), подготовиться и нанести мощнейший удар по украинскому режиму, который окончательно приведет к его краху.