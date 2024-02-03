03 февраля 2024, 21:58
Число погибших при обстреле пекарни в ЛНР увеличилось до 11
МЧС: 11 человек погибли при обстреле пекарни в Лисичанске
Спасатели вытащили из-под завалов разрушенной в Лисичанске пекарни 10 человек. Одиннадцать жителей города погибли, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
«Поисково-спасательная операция в городе продолжается. Работы по поиску и спасению людей будут проводить и ночью», — отметили в министерстве.
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Ранее сообщалось о восьми погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на пекарню в Лисичанске. После обстрела двухэтажное здание разрушилось. По данным Минздрава, трех пострадавших уже отпустили домой, пятерых оставили на лечение в больницах.
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске вечером 3 февраля. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отмечал, что для поиска раненых под завалами спасатели привлекли специальную технику.
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Лисичанск
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