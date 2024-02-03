Происшествия 03 февраля 2024, 21:58 Число погибших при обстреле пекарни в ЛНР увеличилось до 11 МЧС: 11 человек погибли при обстреле пекарни в Лисичанске РИА «Новости»

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Спасатели вытащили из-под завалов разрушенной в Лисичанске пекарни 10 человек. Одиннадцать жителей города погибли, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Поисково-спасательная операция в городе продолжается. Работы по поиску и спасению людей будут проводить и ночью», — отметили в министерстве.

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Ранее сообщалось о восьми погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на пекарню в Лисичанске. После обстрела двухэтажное здание разрушилось. По данным Минздрава, трех пострадавших уже отпустили домой, пятерых оставили на лечение в больницах.

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске вечером 3 февраля. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отмечал, что для поиска раненых под завалами спасатели привлекли специальную технику.