Происшествия 04 февраля 2024, 00:17 Число погибших в результате обстрела ВСУ Лисичанска выросло до 20 МЧС: тела 20 погибших извлекли из-под завалов пекарни в Лисичанске РИА «Новости»

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Спасатели извлекли тела 20 погибших из-под завалов в Лисичанске. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС России.

«Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей», — заявили в ведомстве.

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Ранее спасатели обнаружили тела 15 погибших. На место дополнительно отправили три бригады скорой помощи, чтобы транспортировать пострадавших в ЛРКБ.

Разбор завалов и поиск людей продолжается.

По информации СК, ВСУ ударили по пекарне, предположительно, из РСЗО HIMARS. Лисичанск расположен рядом с линией боевого соприкосновения.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов предупредил, что украинские боевики усилят террористические атаки в России из-за неудач на поле боя. Обстрелы мирного населения — сознательная тактика ВСУ. По его словам, киевский режим отказался соблюдать международные нормы ведения боевых действий.