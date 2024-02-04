04 февраля 2024, 00:17
Число погибших в результате обстрела ВСУ Лисичанска выросло до 20
МЧС: тела 20 погибших извлекли из-под завалов пекарни в Лисичанске
Спасатели извлекли тела 20 погибших из-под завалов в Лисичанске. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС России.
«Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей», — заявили в ведомстве.
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Ранее спасатели обнаружили тела 15 погибших. На место дополнительно отправили три бригады скорой помощи, чтобы транспортировать пострадавших в ЛРКБ.
Разбор завалов и поиск людей продолжается.
По информации СК, ВСУ ударили по пекарне, предположительно, из РСЗО HIMARS. Лисичанск расположен рядом с линией боевого соприкосновения.
Ранее военный эксперт Евгений Михайлов предупредил, что украинские боевики усилят террористические атаки в России из-за неудач на поле боя. Обстрелы мирного населения — сознательная тактика ВСУ. По его словам, киевский режим отказался соблюдать международные нормы ведения боевых действий.
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