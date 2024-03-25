Происшествия 25 марта 2024, 16:24 Герои Crocus City Hall. Что известно о подростках, спасших сотни людей Учитель Тихонова: в российских школах проводят обязательный инструктаж по ЧП Crocus City Hall 23 марта 2024 года. Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

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Обычные молодые люди, которые работали в Crocus City Hall, оказались без преувеличения настоящими героями. Благодаря тому, что ребята внимательно слушали инструктаж на случай ЧП, они не растерялись и смогли спасти сотни человек. «360» собрал их истории.

Преодолели страх и спасли сотни жизней

Россия пережила страшную трагедию: 22 марта банда террористов напала на Crocus City Hall в Красногорске. Они беспощадно расстреляли мирных людей, а потом подожгли зрительный зал. Убийцы попытались скрыться с места преступления, но через несколько часов их удалось задержать в Брянской области.

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Во время теракта нашлись те, кто быстро сориентировался, смог вывести людей из-под обстрела и уберечь от начинающегося пожара. Во время атаки террористов один мужчина набросился на боевика и спас жизни людей, которые находились рядом. Следственный комитет представил храбреца к награде.

Героями того страшного вечера стали и обычные подростки, подрабатывавшие гардеробщиками в Crocus City Hall. Рискуя жизнью, они смогли вывести к выходу сотни людей.

Сотрудники скорой помощи вывозят человека от мемориала у Crocus City Hall. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Герои Crocus City Hall

Ислам Халилов

Когда началась паника и зрители бросились искать выход, 15-летний Ислам Халилов направил людей в нужную сторону. Позже подросток признался, что его первой реакцией тоже было бежать подальше от опасности. Особенно страшно стало, когда рядом убили мужчину.

Но Ислам быстро сообразил, что поддавшись панике, ничем не поможет ни себе, ни дезориентированным людям. Восьмиклассник вспомнил инструктаж по технике безопасности и начал выводить посетителей. Подросток заявил, что не считает себя героем — просто выполнял свою работу.

Футболисты «Спартака», узнав, что герой — их давний болельщик, пригласили Ислама в гости. Подмосковная компания по производству спасательных средств «Самоспас» подарила школьнику питбайк, а иноагент Алишер Моргенштерн перевел семье Халиловых миллион рублей.

Артем Донсков

Одноклассник Ислама, 14-летний Артем Донсков, — волгоградец, его семья переехала в Красногорск из-за работы отца. Мама школьника рассказала «360», что в момент теракта сын находился возле выхода и мог беспрепятственно покинуть здание.

Однако Артем увидел, что перепуганные люди устремились в тупик, и побежал к ним.

Он увидел, что толпа, около 100 человек, бежит в коридор, откуда нет выхода, и бросился к ним, чтобы перенаправить людей, вывести их к выходу. У всех была паника, они не понимали, куда бежать, была давка. Артем с товарищем открыли дверь, контролировали, чтобы все вышли, сами ушли последними. Александра Донскова

На улице подростки отвели людей подальше от Crocus City Hall и помогли сориентироваться, показали, куда идти: где МКАД, где метро, а где парковка. Кого-то проводили лично.

После этого Артем позвонил матери и рассказал, что была стрельба. Взрослые быстро приехали и забрали сына домой.

Артем Филимонов

Еще один школьник, 14-летний Артем Филимонов, устроился на работу в Crocus City Hall еще в ноябре прошлого года. В гардеробе он услышал странный звук, будто упало что-то тяжелое. Следом послышались звон разбивающихся стекол и автоматные очереди, написал MSK1.RU.

Была давка. Из гардероба все медленно проталкивались в коридоры, а они достаточно узкие для такой массы людей. Но все старались друг другу помочь. В этот момент как будто все люди стали родными на самом деле. Было страшно от понимания того, что происходит. Артем Филимонов

Гардеробщик буквально нырнул в людскую реку и принялся направлять толпу к выходу. Артем признался, что было страшно — и за себя, и за паникующих людей, которые не знали, куда идти.

Никита Иванов

Житель Егорьевска Никита Иванов старше своих коллег-героев — ему 17 лет. Он как раз вешал куртку одного из посетителей, когда раздались первые выстрелы. Вместе с другими гардеробщиками молодой человек бросился открывать двери служебных выходов и выводить через них людей на улицу.

Горящий Crocus City Hall. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Никита тоже не бросил спасенных: он помогал отойти подальше от здания, найти выход к метро, успокаивал. После того как все разошлись, молодой человек отправился ночевать к друзьям — было ясно, что домой он уже не смог бы добраться.

Георгий Аксенов, директор егорьевской школы № 1, в которой учился юноша, рассказал, что Никита был участником юнармейского отряда, был волонтером на многих мероприятиях и всегда оставался добрым, отзывчивым и открытым, сообщил сайт Regions.ru.

Награждение героев

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на торжественной линейке красногорской школы № 19 вручила восьмиклассникам Исламу Халилову и Артему Донскову подарки и благодарственные письма.

Глава комитета по защите семье, депутат Нина Останина тоже выразила благодарность за отвагу всем подросткам, которые помогали спасать людей во время теракта в Crocus City Hall. Молодых людей пообещали пригласить в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам детства, материнства и отцовства.

Помимо юношей, в список приглашенных попала администратор София Майер. Она обслуживала VIP-ложи, в которой среди прочих находился шоумен Сергей Светлаков, и помогла четырем десяткам человек людям выбраться наружу.

Пожарные расчеты, которые тушили Crocus City Hall. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Безопасности учат в школе

Большинство героев, спасших людей в Crocus City Hall, — школьники, которые внимательно слушали инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях. Это неудивительно, ведь азы техники безопасности проходят в школе, напомнила «360» учитель Наталья Тихонова.

В обязательном порядке в школах проводят плановые и внеплановые инструктажи по технике безопасности и поведению в ЧС. С ребятами работают не только классные руководители — приезжают представители МЧС, МВД, пожарной службы. Как минимум дважды в четверть проводят тренировочные эвакуации. Наталья Тихонова

Детям стараются донести не только информацию о правилах поведения, но и важность соблюдения этих правил, поскольку на кону стоит не одна жизнь. Сами педагоги тоже в обязательном порядке проходят инструктаж о поведении при различных ЧС и отрабатывают все этапы на тренировках, подчеркнула Тихонова.

Жители казани у мемориала в память жертвам теракта в Crocus City Hall. Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Пора вернуть практику СССР

Однако такие нормы работают не в каждом учебном заведении — на деле все зависит от администрации школы, пояснил руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.

Я знаю, что в ряде московских школ достаточно серьезно поставлена система обеспечения охраны, проводят специальный инструктаж с преподавателями и беседы со школьниками. Однако есть школы, где этому никто особого значения не уделяет. Сергей Комков

Эксперт отметил, что занятия по технике безопасности были еще в советских школах. Педсостав и школьников обучали, как быстро и безопасно покинуть учебное заведение в случае пожара или ракетного обстрела, какие сигналы подаются в случае ЧП. Такие тренировки проходили как минимум раз в месяц.

«Раньше одним из руководителей этого процесса в каждой школе был военрук — преподаватель военно-прикладного дела в старших классах. Вместе с учителями физической культуры и трудового обучения он организовывал проведение этих учебно-тренировочных занятий», — рассказал Комков.

Сегодня, по мнению собеседника «360», эту систему необходимо возрождать. Нужно, чтобы в каждой школе, каждом среднем профессиональном учреждении учащиеся знали, как им себя вести, если возникает нештатная или чрезвычайная ситуация.