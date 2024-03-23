Эксклюзив 23 марта 2024, 21:03 «Все по инструкции». Пятнадцатилетний сотрудник Crocus City Hall спас более 100 человек Пятнадцатилетний сотрудник Crocus City Hall спас более 100 человек при теракте РИА «Новости»

Читать 360tv в

Юный работник Crocus City Hall, 15-летний Ислам, спас во время теракта более 100 человек. Молодой человек рассказал «360», что действовал по инструкции.

«Честно говоря, я все на реакции делал. Я понимал, что нельзя просто так оставаться, жертвуя другими людьми, если не помогу кому-то и не эвакуирую людей. Я сделал все, как надо было. У нас была инструкция изначально, что, возможно, будет террористическая атака, и я был готов к этому, и вовремя среагировал. Всех людей вывел. Тех, кого смог, точнее», — поделился юноша.

Реклама

Он понял, что людей нужно выводить из зала, когда зрители начали выбегать, и выстрелы стали громче. Молодой человек увидел одного из террористов, прямо перед ним убили мужчину. Парень поделился, что ему прищемило руку, когда он открывал дверь — люди толпились.

«Да, люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Я тоже на самом деле хотел бы сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и сзади них шел, чтобы убедиться, чтобы сзади меня никого не было», — отметил Ислам.

Число жертв трагедии в Crocus City Hall превысило 130 человек, сообщили в Следственном комитете. Поисковые работы продолжаются.