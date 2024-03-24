Эксклюзив 24 марта 2024, 02:17 «Сделала все, что смогла». Спасшая Светлакова девушка скромно прокомментировала свой поступок Менеджер София Мейер о спасении Светлакова: сделала все, что смогла

Читать 360tv в

Во время теракта в Crocus City Hall шоумену Сергею Светлакову и группе людей помогла девушка, менеджерТЦ София Мейер. Издание «360» пообщалось со спасительницей, но в ответ девушка скромно отказалась комментировать свой поступок.

«Все в порядке. Сделала по возможности все, что смогла», — написала София в ответ на просьбу прокомментировать свои действия.

Реклама

В беседе с журналисткой Ксенией Собчак Светлаков рассказал, как его и еще группу людей спасла менеджер, которая не растерялась во время стрельбы.

Когда в зал ворвались террористы, зрители из лож хлынули в коридоры, сообщил Светлаков.

«Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож. Все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда вылезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», — поделился шоумен.

После того, как им удалось сбежать от террористов, предстояло выйти незамеченными из здания, так как начался пожар.

«И опять же менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», — рассказал Светлаков.

Телеведущий добавил, что выйти из здания помог еще один сотрудник Crocus City Hall. Светлаков сообщил имя девушки, и назвал ее героем.