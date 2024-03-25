Общество 25 марта 2024, 08:51 Проявивших героизм в Crocus City Hall подростков пригласят в Госдуму Останина: проявивших героизм в Crocus City Hall ребят пригласят в Госдуму РИА «Новости»

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Помогавших спасать людей молодых ребят при террористическом акте в Crocus City Hall пригласят в Государственную думу. Об этом в Telegram-канале сообщила глава комитета по защите семье, депутат Нина Останина.

Парламентарий отметила, что среди этих ребят Артем Донсков, София Майер, Никита Иванов и Ислам Халилов.

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«Друзья! Все больше узнаю имена ребят, которые в трагический день 22 марта не растерялись и совершили мужественные поступки. Отважную девушку и парней вместе с родителями в ближайшее время обязательно пригласим в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам детства, материнства и отцовства», — написала она.

Останина заочно выразила подросткам благодарность за проявленную отвагу.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 137 человек, еще 182 пострадали.