Подмосковье 24 марта 2024, 19:30 Спасшему людей в Crocus City Hall 15-летнему Исламу подарили питбайк Источник фото: Светлана Борщева

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Руководство подмосковной компании по производству спасательных средств «Самоспас» решило наградить юного героя Ислама Халилова, который вывел около сотни людей из Crocus City Hall. Ему подарили питбайк.

В компании признались, что переживали, понравится ли юноше подарок, но все тревоги оказались напрасными — Ислам мечтал о собственном мотоцикле. Директор предприятия Илья Маликов пригласил подростка на совместную тренировку, когда откроется мотосезон.

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Отважный юноша получает слова благодарности от множества людей, но сам героем себя не считает.

«Героем я себя не считаю. Кроме меня, было большое количество сотрудников, которые так же выполняли свою работу и спасали людей. Один из них — мой одноклассник Артем Донсков», — рассказал Халилов.

Подросток подрабатывал в гардеробе концертного зала. В момент террористической атаки он действовал по инструкции и вывел из здания около сотни людей.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, в Москве начали процедуру опознания. Число пострадавших увеличилось до 180.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.