Общество 23 марта 2024, 17:25 Обезвредившего боевика в Crocus City Hall мужчину представят к награде СК поручил наградить мужчину, обезвредившего боевика в Crocus City Hall Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из боевиков в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время атаки со стороны террористов зритель проявил беспримерное мужество. Он набросился на боевика в попытке защитить супругу.

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«Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», — отметили в СК.

Бастрыкин указал на героизм мужчины и поручил профильным подразделениям Следственного комитета представить его к награде.

Один из подозреваемых, которого считают главным среди причастных к расстрелу, сообщил о вербовке через Telegram. Куратор по имени Абдуло предложил ему за деньги расстрелять людей.