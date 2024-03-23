23 марта 2024, 17:25
Обезвредившего боевика в Crocus City Hall мужчину представят к награде
СК поручил наградить мужчину, обезвредившего боевика в Crocus City Hall
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из боевиков в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время атаки со стороны террористов зритель проявил беспримерное мужество. Он набросился на боевика в попытке защитить супругу.
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«Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей», — отметили в СК.
Бастрыкин указал на героизм мужчины и поручил профильным подразделениям Следственного комитета представить его к награде.
Один из подозреваемых, которого считают главным среди причастных к расстрелу, сообщил о вербовке через Telegram. Куратор по имени Абдуло предложил ему за деньги расстрелять людей.
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Следственный комитет России
Стрельба в Crocus City Hall
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