Происшествия 24 марта 2024, 01:53 «Попрощались с жизнью». Светлаков рассказал о страшном моменте в Crocus City Hall Сергей Светлаков рассказал, как ему удалось выбраться из ада в Crocus City Hall

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Шоумен Сергей Светлаков поделился страшными моментами спасения из горящего Crocus City Hall. В беседе с журналисткой Ксенией Собчак телеведущий рассказал, как ему удалось выбраться из здания, уже попрощавшись с жизнью. Собчак опубликовала его рассказ в своем Telegram-канале.

Светлаков сообщил, что террористы проникли в концертный зал со стороны амфитеатра, и начали стрелять.

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«Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20-30 людей», — рассказал шоумен и добавил, что стреляли буквально в нескольких метрах.

Они забаррикадировали вход в коридор, в котором скрылись от террористов. Завалили двери диванами, стульями.

«Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор <…> начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью», — признался Светлаков.

Оказалось, с другой стороны двери были такие же зрители, они искали выход. Светлаков отметил, что паники не было, женщины сняли туфли на каблуках и все группой продвигались к выходу.