Эксклюзив 24 марта 2024, 12:25 Моргенштерн перевел миллион рублей семье спасшего сотню людей в Crocus City Hall парня Моргенштерн отправил миллион рублей семье Ислама Халилова РИА «Новости»

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Рэпер Моргенштерн* отправил миллион рублей семье 15-летнего Ислама Халилова, который спас около сотни людей в Crocus City Hall благодаря своим грамотным действиям. Об этом «360» сообщила его мама Айпери.

«Да, это правда. Вчера Моргенштерн* перевел миллион рублей. У нас кредиты есть, долги закроем. Ислам — герой», — сказала она.

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Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Ислам Халилов работал в гардеробе в здании, после атаки террористов он действовал по инструкции и вывел из здания порядка сотни человек. Его родители отмечали, что Ислам очень похож на своего деда, который во времена ВОВ воевал с фашистами.

Ранее стало известно, что Халилов получил медаль «За заслуги» от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина.

* Признан иностранным агентом на территории России.