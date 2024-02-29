Важное 29 февраля 2024, 17:00 Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Главные тезисы Пресс-служба Кремля

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Социальная политика, отношения со странами мира, ход специальной военной операции, новые нацпроекты, готовая предвыборная программа в сочетании с новым шестилетним планом развития страны — таким стало послание Владимира Путина Федеральному собранию. «360» собрал самые главные тезисы рекордно длинного обращения, занявшего два часа шесть минут.

Путин — о ходе СВО, новом оружии и отношениях с Западом

Президент России о тактике Запада: «Будем и дальше развивать институты демократии, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Так называемый Запад с его колониальными повадками стремится к зависимому, угасающему, вымирающему пространству вместо России, где можно делать что угодно, как на Украине, ослабить нас изнутри. Они просчитались, столкнулись с твердой позицией многонационального народа. Наши солдаты, представители разных этносов, культур, религий на деле доказали, что единство нашего народа — это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе они сражаются за одну общую родину».

Будем вместе защищать нашу свободу, определять свой путь, решать задачи, которые стоят, исходя из мировоззрения, которое мы передадим нашим детям.

Путин об успехах российской армии: «Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт, все виды и рода войск, тактика и оперативное искусство. Выросла целая плеяда командиров, берегущих людей и грамотно исполняющих свои обязанности, во всех звеньях, от взвода до высших руководителей. Проблемы есть, понимаем, что нужно делать, эта работа ведется непрерывно».

Ударная мощь армии и флота, технологичность и эффективность увеличились многократно. Наши части владеют инициативой прочно, уверенно наступают, освобождают новые территории.

Путин о высокотехнологичном оружии, уже использованном на поле боя: «„Кинжал“ не только поставлен на вооружение, но и используется для поражения особо важных целей. Ударный гиперзвуковой комплекс „Циркон“, о котором даже речи не шло в 2018 году, — в строю. В боях уже применялись блоки межконтинентальной дальности „Авангард“, лазерный комплекс „Пересвет“».

Президент России о новом оружии российской армии: «Завершаются испытания ракеты „Буревестник“ и системы „Посейдон“, они демонстрируют уникальные характеристики. Комплекс „Сармат“ — скоро продемонстрируем на боевом дежурстве. Работа продолжается, о новых достижениях мы еще узнаем».

Путин о демагогии США в сфере стратегической безопасности: «Мы готовы к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности. Но мы имеем дело с государством, чьи правящие круги враждебны. Они собираются обсуждать с нами стабильность, собираясь нанести нам при этом стратегическое поражение на поле боя».

Путин о западных слухах про размещение ядерного оружия в космосе: «Все чаще звучат обвинения, что мы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Это вбросы. Это уловка, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, хотя США блокируют наши предложения по этой теме 15 лет — наше предложение о предотвращении размещения оружия в космосе у них на столе, ноль реакции».

У нас есть основания полагать, что слова о заинтересованности — это демагогия перед выборами президента США, они хотят показать, что еще правят миром.

Президент России об угрозах Макрона послать на Украину военных НАТО: «Запад продолжает лгать, заявляет, что мы нападем на Европу. Несут бред, хотя сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, наиболее „эффективные“ для них средства поражения, заговорили о контингенте. Мы помним судьбу тех, кто направлял контингенты в нашу страну. Последствия сейчас будут гораздо более трагичны».

Путин о мировой системе безопасности: «Действия США и союзников привели к демонтажу системы европейской безопасности. Нужно работать над новым контуром равной и неделимой безопасности Евразии. Россия готова к диалогу со всеми, кто в этом заинтересован. Без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен».

Путин — о поддержке семьи и здоровья России

«Главное предназначение семьи — продолжение рода, воспитание детей, продолжение нашего народа. Мы видим, в некоторых странах сознательно разрушают институты семьи и толкают народы к вымиранию, разрушают нормы морали. Мы выбираем жизнь».

Поддержка семей с детьми — наш нравственный выбор. Философия жизни общества, ориентир — многодетная семья.

Путин назвал самую острую проблему многодетных семей: «Проблема бедности затрагивает 9% населения страны, среди многодетных семей — 30%. Четкие цели — добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в общем стал ниже 7%, а в многодетных семьях — до 12%. Особый акцент на снижение бедности многодетных семей, системный характер, многовекторность».

Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей. Для этого запускается новый национальный проект «Семья».

Путин предложил увеличить налоговый вычет для многодетных родителей: «Предлагаю увеличить в два раза, до 2800 рублей в месяц, налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка».

Президент о нацпроекте «Активная и продолжительная жизнь»: «Важно, чтобы росла продолжительность здоровой жизни, чтобы человек посвящал время семье».

Начиная с 2020 года МРОТ в России вырос в полтора раза, до 19 тысяч рублей. К 2030 году он должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч рублей, что отразится на размерах пенсий, пособий, зарплат.

Путин о защите материнства: «На расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, поликлиник, больниц дополнительно выделят более триллиона рублей».

Путин о здоровье россиян: «Со следующего года в стране появится налоговый вычет для прошедших диспансеризацию и сдавших ГТО. Была такая фраза „Бросай пить, вставай на лыжи“. Момент настал».

Президент России — о молодежи, школах, колледжах и вузах

«Нацпроект „Молодежь России“ — о будущем и для будущего нашей страны. Так понимают свою миссию наши учителя. Спасибо за ваш подвижнический труд».

Путин о новых выплатах педагогам: «С 1 сентября 2024 года пять тысяч рублей в месяц для советников директоров по воспитанию. Отдельное решение для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах в тех регионах, где живет менее 100 тысяч человек, это многие наши города и села. Вдвое увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство до 10 тысяч рублей».

Президент о новой системе оплаты труда бюджетников во всех регионах России: «Доходы работников бюджетной сферы заметно отличаются. Работа учителя и врача везде очень сложная, разброс зарплат несправедлив. Проблема капиталоемкая, сложная, давняя».

Путин об учебе школьников: «На уроках учат одному, на экзаменах спрашивают другое. Несоответствие вынуждает родителей нанимать репетиторов, это не всем по карману. Нужно разобраться с проблемой, она очевидная».

Путин о совершенствовании ЕГЭ: «Нужно делать еще один шаг: дать выпускникам второй шанс, по выбору ученика предоставить право на пересдачу ЕГЭ по одному из предметов, до конца кампании в вузах, чтобы успеть подать документы с пересдачей».

Президент России о новом нацпроекте «Кадры»: «На программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования, включая общежития и спортивные объекты, выделят 120 миллиардов рублей из бюджета. Дополнительно выделят 124 миллиарда на капремот 800 общежитий вузов и университетов за шесть лет».

«Финансирование программы „Приоритет 2030“ продлить на шесть лет и выделить 190 миллиардов рублей».

Путин — о цифровом обновлении России, технологическом суверенитете и искусственном интеллекте

«Что касается технологической базы, то основа основ здесь — наука. Россия даже в самые сложные времена никогда не отказывала в решении задач фундаментального характера. Мы так и стараемся делать».

Президент о финансировании науки: «Задача — вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса — к 2% от ВВП».

Путин о технологическом суверенитете: «В стране должны быть все технологические ключи в здравоохранении, продовольственной безопасности. Также это необходимо в сквозных сферах, обеспечивающих экономику страны: производство, станки, робототехника, беспилотные системы, новые материалы».

Путин об искусственном интеллекте: «Необходимо стремиться активно использовать наработки в области искусственного интеллекта, модернизировать сеть библиотек в цифровые центры знаний и информации, на эти цели выделят девять миллиардов рублей».

Президент о нацпроекте «Экономика данных»: «К 2030 году цифровые платформы должны появиться во всех ключевых областях экономики и социальной сферы, на реализацию проектов направят не менее 700 миллиардов рублей».

Путин о новых технологиях в жизни россиян: «Для государства такие технологии открывают огромные возможности для планирования экономики целых регионов. Мы сможем выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, предоставлять услуги в удобном формате с получением результата. Многим странам, включая Европу, еще предстоит догнать нас».

Путин — о налогах, малом бизнесе, инвестициях и финансовом рынке

«Банковская система России и фондовый рынок должны обеспечивать приток капитала в экономику. Первичное размещение акций для высокотехнологичных компаний необходимо ускорить, а также усилить фондовый рынок, капитализацию удвоить до 66% ВВП».

Президент России о сбережениях россиян: «У граждан должна быть возможность инвестировать и получать доход. Накопления в негосударственных фондах до двух миллионов рублей будут застрахованы государством, также застрахуют долгосрочные инвестиционные счета на суммы до 1,4 миллиона рублей».

Путин предложил запустить сберегательный сертификат: «Сертификат безотзывный, банки будут предлагать более выгодный процентный доход, средства будут застрахованы на сумму до 2 800 000 рублей — в два раза больше, чем обычный депозит в банках».

Путин о работе бизнеса в России: «Принципиальное требование — российский бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить средства за рубеж, где, как оказалось, можно все потерять».

Президент России о малом и среднем бизнесе: «Люди стремятся начать свое дело. За 2023 год на 20% выросло число молодых предпринимателей до 25 лет. Эту созидательную энергию надо поддержать».

Путин о дроблении бизнеса: «Не должно быть ситуаций, когда компании невыгодно повышать обороты, потому что государство подталкивает бизнес к дроблению. Призываю правительство проработать амнистию некрупных компаний, которые вынужденно дробили бизнес. Никаких штрафов, санкций, пересчета налогов не будет. В этом смысл амнистии».

Президент России о моратории на проверки бизнеса: «С 1 января 2025 года предлагаю полностью перейти на рискоориентированный подход, используя только профилактические меры. Таким образом получится минимизировать число проверок».

Путин о кредитных каникулах малому и среднему бизнесу: «Предлагаю предоставить некрупному бизнесу специальное право — кредитные каникулы на шесть месяцев каждые пять лет без ухудшения кредитной истории».

Путин о долгах регионов России в госбюджет: «Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит регионам сохранить с 2025 по 2028 год до 200 миллиардов рублей — средства будут „окрашены“, их можно будет направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты».

Президент о налогах для россиян: «Налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения задач, сокращать неравенство. Нужно продумать подходы к модернизации фискальной системы в сторону тех, у кого доходы больше, и снизить нагрузку для тех, у кого они меньше. Также надо закрыть всяческие лазейки, которые компании используют для ухода от налогообложения».

Путин — о региональной политике

«Нужно определить перечень 200 крупных и малых городов, разработать мастер-план, программа развития должна затронуть более 2000 населенных пунктов, включая села и поселки. Обращаюсь к главам регионов: ресурсы использовать в том числе для расширения возможностей муниципалитетов».

Президент о новой земской программе: «По аналогии с программами „Земский учитель“ и „Земский доктор“ с 2025 года запустим программу „Земский работник культуры“. Специалист в малом городе получит один миллион рублей. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии — два миллиона».

Предлагаю предусмотреть условия семейной ипотеки для малых городов, а также в населенных пунктах, где строительство идет в малом объеме. Кредит смогут получать участники и ветераны СВО.

Путин — о российской транспортной системе и защите экологии

«Нужно развивать общественный транспорт, снижать его возраст. Сорок тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов — на их покупку выделим дополнительно 150 миллиардов. Школьные автобусы выпускают по три тысячи машин в год. Выделим на закупку автобусов еще 66 миллиардов рублей».

Путин о зарплатах в области природоохраны: «Предлагаю повысить зарплаты специалистов в лесном хозяйстве, метеорологии, других областях экологического благополучия. Эти люди вопросы решают очень важные, а доходы у них очень скромные».

К 2030 году на озере Байкал должен появиться круглогодичный курорт, работающий по принципу «ноль загрязнений».

Президент России о доступности авиации: «Воздушный парк необходимо обновить: он должен соответствовать всем современным требованиям. Сложная задача — покупали слишком много за границей, а свое производство не развивали».

Путин о высокоскоростных железных дорогах: «Первый высокоскоростной железнодорожный маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород».

Президент об очередях на пограничных КПП: «Очереди на пограничных пунктах пропуска, особенно на Дальнем Востоке, — это проблема. Норма времени досмотра — 19 минут. В реальности люди в грузовиках могут стоять часами. Типовое время досмотра не должно превышать 10 минут».

Путин о БАМе и Транссибе: «В свое время мы немного зевнули, должны теперь наверстать и наверстаем».

Путин — о новой элите, которой не страшно передать Россию

Президент об участниках СВО: «Смотрю на этих людей, молодых ребят и могу сказать: сердце наполняется гордостью за наш народ и конкретно за них. Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции в системе образования, в общественных объединениях, в бизнесе, возглавлять регионы. Такие патриоты не кичатся успехами, не произносят громких лозунгов, но в переломные моменты именно такие берут на себя ответственность. Таким можно передать в будущем и доверить Россию».

Путин о программе для участников СВО: «Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее „Время героев“».

Вы знаете, слово «элита» себя дискредитировало. Те, кто считает себя кастой с правами и привилегиями, особенно тех, кто набил карманы в 90-е, — это не элита.

Путин о будущем России: «Наша ответственность за будущее России. Наша Родина — она нужна и дорога только нам и нашим потомкам, которым мы должны передать сильную страну».