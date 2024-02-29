Важное 29 февраля 2024, 14:12 Такого быть не должно. Путин отреагировал на зарплаты бюджетников в регионах Путин назвал несправедливым разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах РИА «Новости»

Читать 360tv в

В настоящее время в России существует несправедливый разрыв в заработных платах бюджетников в разных регионах страны. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

«По экономике в регионах уровень средних зарплат разный. Следовательно, у работников доходы порой заметно отличаются даже в соседних субъектах Федерации. При этом работа врача или учителя везде крайне ответственна и сложна. И такой большой разброс несправедлив в зарплатах от региона к региону», — отметил он.

Реклама

Путин признал, что проблема разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы тянется давно и является сложной.

«Ее уже обсуждали с руководителями регионов, федеральных ведомств… Безусловно, решать ее нужно», — добавил глава государства.

Ранее президент объявил о запуске ряда национальных проектов в России, а также предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года.