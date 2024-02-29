29 февраля 2024, 14:12
Такого быть не должно. Путин отреагировал на зарплаты бюджетников в регионах
Путин назвал несправедливым разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах
В настоящее время в России существует несправедливый разрыв в заработных платах бюджетников в разных регионах страны. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.
«По экономике в регионах уровень средних зарплат разный. Следовательно, у работников доходы порой заметно отличаются даже в соседних субъектах Федерации. При этом работа врача или учителя везде крайне ответственна и сложна. И такой большой разброс несправедлив в зарплатах от региона к региону», — отметил он.
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Путин признал, что проблема разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы тянется давно и является сложной.
«Ее уже обсуждали с руководителями регионов, федеральных ведомств… Безусловно, решать ее нужно», — добавил глава государства.
Ранее президент объявил о запуске ряда национальных проектов в России, а также предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года.
Россия
Зарплаты
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2024
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