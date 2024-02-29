Общество 29 февраля 2024, 14:57 Путин рассказал, от кого зависит выполнение планов по развитию России Путин: от мужества бойцов СВО зависит выполнение обозначенных планов развития РФ РИА «Новости»

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Выполнение поставленных планов развития России зависит от мужества российских бойцов в зоне специальной операции. Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент Владимир Путин.

«У нас есть колоссальные возможности для выполнения всех поставленных целей. Но самое главное, я подчеркну, от всех наших военнослужащих зависит выполнение всех намеченных планов. Наши воины идут под огнем вперед и создают необходимые условия для будущего развития страны», — заявил глава государства.

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Путин поблагодарил всех россиян за надежность и солидарность.

«Мы все являемся большой семьей. Все вместе мы сделаем так, как мечтаем и планируем. Верю в наши успехи, победы и будущее России», — добавил президент.

Ранее глава государства назвал участников СВО настоящей элитой страны, которую нужно выдвигать на ведущие позиции в гражданской сфере.