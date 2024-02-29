Армия 29 февраля 2024, 16:41 Путин пообещал показать тяжелые баллистические ракеты «Сармат» Путин: в войска поступили МБР «Сармат», их скоро продемонстрируют Пресс-служба Минобороны

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Тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» поступили в войска. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля.

«Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — пообещал глава государства.

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Он также отметил эффективность авиационного комплекса «Кинжал», который применяют в зоне спецоперации, и комплекса морского базирования «Циркон».

«Нужно работать над тем, чтобы в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии», — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российские власти готовы вести переговоры с заинтересованными странами.

Военный эксперт Владимир Прохватилов отмечал, что аналогов МБР «Сармат» у западных стран нет.