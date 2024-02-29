29 февраля 2024, 14:54
Путин призвал к цифровому суверенитету России в области искусственного интеллекта
Путин рассказал про обновленную Стратегию развития искусственного интеллекта
России необходимо усилить работы в области искусственного интеллекта, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке и обеспечить прорыв в экономике и социальной сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Глава государства подчеркнул, что уже подписал указ об утверждении новой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.
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«В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере», — заявил Путин.
Он добавил, что развитие современных технологий станут мотором для отечественной промышленности и выведут экономику на передовые уровни.
«Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за шесть лет должны увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого экспорта — не менее чем на две трети», — объявил президент России.
Глава государства призвал частный бизнес увеличить инвестиционные вложения в науку, используя позитивный опыт федеральных научно-исследовательских программ Российского научного фонда.
Президент подчеркнул, что Россия должна иметь технологические ключи в области медицины, продовольственной безопасности, производстве всех видов транспорта, беспилотных систем, разрабатывать новые материалы в сфере химического производства, чтобы выпускать глобальные конкурентные продукты на основе отечественных разработок.
«Уже сейчас нужно создать правовую среду для развития отраслей и рынков будущего. Сформировать долгосрочный заказ на высокотехнологичную продукцию, чтобы компании понимали, по каким правилам им работать», — обратился Путин к членам правительства.
Глава государства добавил, что для реализации этих целей необходимо повышение производительности труда за счет внедрения цифровых технологий, ресурсоэффективных решений, а также роботизации и автоматизации производств.
В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что российская экономика в 2023 году показала высокие темпы роста и опередила ведущие государства Евросоюза и страны, входящие в G7. Президент подчеркнул, что набранный темп необходимо сохранить, чтобы в ближайшие годы Россия вошла в число четырех крупнейших экономик мира.
Искусственный интеллект
Россия
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2024
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