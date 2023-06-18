Общество 18 июня 2023, 02:16 ПМЭФ-2023 завершился. Какими забавными и курьезными моментами запомнился форум Курьезные случаи, скандалы и самые яркие стенды на ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

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Петербургский международный экономический форум завершил работу. На нем ежегодно встречаются руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств, министры, губернаторы. Однако несмотря на всю серьезность мероприятия, здесь нередко происходят курьезные случаи. Подборка самых интересных и забавных момент форума — в материале «360».

Забавные случаи и скандалы

РИА «Новости»

Герман Греф и премиальный автомобиль Lada Aurа

Председатель правления Сбербанка Герман Греф не смог завести новый премиальный автомобиль для чиновников Lada Aura. Машину представили на ПМЭФ и Греф решить протестировать чудо-новинку. Однако с первого раза завести авто не получилось, пришлось даже заглянуть под капот. Позже представитель «АвтоВАЗ» объяснил, что после предыдущей поездки машину заглушили на передаче. Поэтому при попытке Грефа завести Lada Aura сработала защита от запуска двигателя на включенной передаче.

Киркоров не захотел фотографироваться с инвалидом

Неоднозначное видео с полей ПМЭФ появилось в Сети. На нем мужчина в инвалидной коляске несколько раз обращается к певцу Филиппу Киркорову с просьбой сфотографироваться. Однако тот то ли не услышал своего фаната, то ли решил проигнорировать его просьбу о фото. В комментариях назвали этот поступок «некрасивым» и отметили, что «даже Бетховен себе такого не позволял».

Интернет-скандал: Тимати vs. Греф

И снова в центре внимания оказался глава Сбербанк» Герман Греф. Он заявил, что продажи компании Stars Coffee (бывший Starbucks) упали после смены бренда. На это тут же отреагировал рэпер и совладелец сети кофеен Тимати. Музыкант посоветовал Грефу уволить аналитиков, делавших прогноз. Он даже записал видеообращение и опубликовал его в своих соцсетях.

Он сказал, что сказанные Грефом слова дискредитируют всю работу, которую владельцы Stars Coffee проделали за последний год. После этого, Тимати пригласил бизнесмена на кофе, чтобы он мог сам оценить его.

Самые интересные стенды

Неотъемлемой частью форума стали высокие технологии и новые разработки в различных сферах, которые заинтересовали даже тех, кто совсем далек от тематики ПМЭФ.

НейроЖириновский

ЛДПР привлекли особое внимание гостей, продемонстрировав работу нейросети «Жириновский». Искусственный интеллект представляется цифровым учеником экс-лидера партии и говорит его голосом. Нейросеть создали на основе выступлений, писем, заявлений и трудов политика. Работа еще продолжается. Всего нейросеть должна будет изучить около 18 тысяч часов записи. Главной ее задачей создатели считают просвещение.

Во время презентации виртуальный Жириновский рассказал гостям пару анекдотов и ответил на вопросы о том, каким он видит фильм о себе, об Украине и о президенте США Джо Байдене.

Цифровые образы профессий, созданные нейросетью

Впечатляющий проект под названием «Энергия в людях» на ПМЭФ представила компания «Газпром нефть». На огромных экранах демонстрировался визуальный ряд с 12-ю представителями различных профессий компании. Цифровые образы создала нейросеть, проанализировав фотографии более 200 тысяч сотрудников.

Девочка с персиками

По-настоящему удивительную «картину» на ПМЭФ представило Подмосковье. Регион, который лидирует по промышленному суверенитету всей страны, создал свой вариант шедевра Валентина Серова «Девочка с персиками». Огромное панно собрали из всего, что производят в Московской области — частей лифтов, моторов, прицепов, предметов мебели, одежды, уникальных народных промыслов, упаковок еды, напитков и многого другого.

Десантники порвали грелку и разломали теннисный мяч

Не только современные технологии развлекали гостей. Интересную презентацию устроит стенд Сибирского федерального округа. Там выступили участники организации «Сильнейшая нация мира», одетые как десантники.

Один из них надул и лопнул резиновую грелку, а другой голыми руками разломал теннисный мяч.

YouTube

Музы экспорта в цифровых кокошниках

Женской красотой привлек к себе внимание стенд «Сделано в России» Российского экспортного центра. Пять прекрасных девушек в стилизованных кокошниках и нарядах выступили в образах муз российского экспорта. Они олицетворяли машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическую отрасль, медицину и IT.

Чем угощали на форуме

Национальная кухня

В промежутках между подписанием договоров и соглашений гостям форума необходимо было пополнять запасы энергии. Поэтому на ПМЭФ работали столовые, кафе и рестораны. Отобедать на этом мероприятии оказалось недешевым удовольствием. Например, бизнес-ланч на одной из площадок стоил 4,5 тысячи рублей. За эти деньги можно было получить салат, первое и второе блюда, десерт и напиток.

Один из сетов включал в себя легкий салат с ростбифом, поморскую уху из стерляди и семги с хрустящим луком, филе говядины с печеным картофелем и соусом из белых грибов, медовик с алтайским медом и ягодный морс.

Другой вариант обеда: микс-салат с форелью и кедровыми орешками, бульон из говядины с расстегаем, филе утиной грудки с кремом из земляной груши, сметанник и морс.

Кроме этого, на территории ПМЭФ работали рестораны с акцентом на региональные блюда со всей России. К примеру, тюменская кухня была представлена в заведении «Чум», а «Башкортостан» предлагал татарские блюда.

Тонны мороженого, черешни и березового сока

Несколько компаний-участников привезли на ПМЭФ свою продукцию и угощали ею гостей форума. «Кореновский молочно-консервный комбинат» раздал целую фуру мороженого — это около 4,5 тонны.

РИА «Новости»

Представители Запорожской области угощали участников местной черешней. В итоге было съедено около тонны этой ягоды. А Белгородская область привезла 400 килограммов клубники.

Краснодарский край представил кубанские вина. За четыре дня форума гости продегустировали 750 литров этого напитка. Чтобы выпить чего-нибудь безалкогольного, нужно было идти к стенду Рязани — там разливали березовый сок.

Московская область угощала гостей коломенской пастилой. Ее готовят по рецептам 19-го века и исключительно женщины. А московский робот Монти готовил мороженое в цветах линий столичного метро. Он предлагал три вида мороженого на выбор: мятное, пломбир и с шоколадным сиропом.

Конечно, все четыре дня крупнейшего экономического форума в России его гости не только ели вкусную еду, пили вино и развлекались. За эти дни участники ПМЭФ-2023 подписали более 900 соглашений на общую сумму почти четыре триллиона рублей.