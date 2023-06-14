14 июня 2023, 17:43
«Энергия в людях». «Газпром нефть» показала на ПМЭФ-2023 цифровые образы профессий, созданные нейросетью
Масштабные цифровые образы, созданные нейросетью из снимков реальных людей, показали гостям и участникам Петербургского международного экономического форума. Проект «Энергия в людях» представила компания «Газпром нефть».
На восьмиметровом кубическом экране продемонстрировали образы 12 разных профессий нефтегазовой отрасли. Для создания цифровых героев алгоритмы обработали 200 тысяч фотографий сотрудников «Газпром нефти».
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Вместо машин и технологий на первый план вышли их создатели. Сотрудники являются главной ценностью и движущей силой «Газпром нефти», а «Энергия в людях» стала воплощением этой философии. Основная идея создания цифровых героев — показать в нескольких портретах десятки тысяч человек, без которых технологии и достижения компании были бы невозможны.
По словам руководителя проекта от «Газпром нефти» Екатерины Красавцевой, стенд для ПМЭФ-2023 посвятили человеческой энергии. Преобразовать физическое воплощение энергии в свет, тепло и движение можно только благодаря интеллекту и активности людей, отметила представитель компании.
Реализуя свой потенциал, каждый делает окружающий мир лучше. Поэтому мы решили сделать основой этого проекта тысячи фотографий наших сотрудников, сложившихся в живой портрет «Газпром нефти». В итоге родился визуальный манифест, олицетворяющей наше видение, — энергия в людях.
Екатерина Красавцева
руководитель проекта «Энергия в людях» от компании «Газпром нефть»
Главными лицами проекта стали ученые, программисты, арктические моряки, современные первооткрыватели нефти, а также наставники и волонтеры. Цифровые герои появляются среди тайги и арктических пейзажей, перемещаются в научные центры, встречают посетителей ПМЭФ-2023 на взлетной полосе аэропорта или на АЗС.
Изображения на стенде «Газпром нефти» постоянно обновляются. Когда на экране показывают новое лицо профессии, портрет меняется каждую долю секунды. В итоге из разных снимков формируется собирательный образ.
Над проектом трудились 23 разработчика и 10 нейросетей, чтобы каждый цифровой герой получился максимально реалистичным. Нейросети помогали анализировать, фильтровать и генерировать изображения. Труднее всего оказалось совместить глаза и мимику разных людей, а также добиться естественного взгляда во время движения.
Создатели проекта использовали морфинг — анимационный эффект плавной трансформации одного объекта в другой. Его можно увидеть в фильме «Терминатор-2» Джеймса Кэмерона и в клипе на песню Black or White Майкла Джексона.
Реалистично смоделировать физику движений головы помогла технология фейстрекинга. Благодаря ей же можно примерять маски в соцсетях или разблокировать смартфон по распознаванию лица.
Над проектом работала российская студия Radugadesign, которая специализируется на создании аудиовизуальных шоу, виртуальных выставок и иммерсивных пространств. Ее управляющий партнер Роман Куприянов отметил, что современные компании приобретают персональную идентичность и человеческие черты. Бренды уже можно узнавать по тому, как разговаривают их голосовые помощники, напомнил он.
Вместе с «Газпром нефтью» мы решили пойти дальше и первыми наделили компанию человеческим лицом, которое отражает черты десятков тысяч ее работников. И это не плод воображения отдельного дизайнера или нейросети — в сотворчестве человека и машины создана единая галерея образов людей, сотрудников «Газпром нефти». С помощью инновационных технологий мы показываем миру тех, чья работа обеспечивает энергией жизнь каждого из нас.
Роман Куприянов
управляющий партнер студии Radugadesign
Для создания цифровых портретов разработали алгоритм, который проанализировал огромный объем данных о сотрудниках «Газпром нефти»: внешность, возраст, привычки в одежде. Учли и специфику конкретных профессий. Например, статистика показала, что больше всего женщин в компании работают в науке и IT. Самые мужские профессии оказались связаны с нефтепромыслами на Крайнем Севере или морской логистикой.
Чтобы научить программу формировать образы из сотен тысяч фотографий, понадобилось четыре месяца. Впервые в России в роли режиссера при создании цифрового контента выступила сама нейросеть. Она анализировала кадры и отправляла изображение на доработку, если замечала ошибки, например в случае, когда герой слишком сильно закидывал голову.
Манифест «Газпром нефти» — «Энергия в людях» — как один из символов ПМЭФ-2023, на повестке которого в этом году — инвестиции в человеческий капитал.
Газпром нефть
ПМЭФ-2023
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