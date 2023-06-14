Технологии 14 июня 2023, 17:43 «Энергия в людях». «Газпром нефть» показала на ПМЭФ-2023 цифровые образы профессий, созданные нейросетью Пресс-служба «Газпром нефти»

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Масштабные цифровые образы, созданные нейросетью из снимков реальных людей, показали гостям и участникам Петербургского международного экономического форума. Проект «Энергия в людях» представила компания «Газпром нефть».

На восьмиметровом кубическом экране продемонстрировали образы 12 разных профессий нефтегазовой отрасли. Для создания цифровых героев алгоритмы обработали 200 тысяч фотографий сотрудников «Газпром нефти».

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Вместо машин и технологий на первый план вышли их создатели. Сотрудники являются главной ценностью и движущей силой «Газпром нефти», а «Энергия в людях» стала воплощением этой философии. Основная идея создания цифровых героев — показать в нескольких портретах десятки тысяч человек, без которых технологии и достижения компании были бы невозможны.

Пресс-служба «Газпром нефти»

По словам руководителя проекта от «Газпром нефти» Екатерины Красавцевой, стенд для ПМЭФ-2023 посвятили человеческой энергии. Преобразовать физическое воплощение энергии в свет, тепло и движение можно только благодаря интеллекту и активности людей, отметила представитель компании.

Реализуя свой потенциал, каждый делает окружающий мир лучше. Поэтому мы решили сделать основой этого проекта тысячи фотографий наших сотрудников, сложившихся в живой портрет «Газпром нефти». В итоге родился визуальный манифест, олицетворяющей наше видение, — энергия в людях. Екатерина Красавцева руководитель проекта «Энергия в людях» от компании «Газпром нефть»

Пресс-служба «Газпром нефти»

Главными лицами проекта стали ученые, программисты, арктические моряки, современные первооткрыватели нефти, а также наставники и волонтеры. Цифровые герои появляются среди тайги и арктических пейзажей, перемещаются в научные центры, встречают посетителей ПМЭФ-2023 на взлетной полосе аэропорта или на АЗС.

Изображения на стенде «Газпром нефти» постоянно обновляются. Когда на экране показывают новое лицо профессии, портрет меняется каждую долю секунды. В итоге из разных снимков формируется собирательный образ.

Над проектом трудились 23 разработчика и 10 нейросетей, чтобы каждый цифровой герой получился максимально реалистичным. Нейросети помогали анализировать, фильтровать и генерировать изображения. Труднее всего оказалось совместить глаза и мимику разных людей, а также добиться естественного взгляда во время движения.

Создатели проекта использовали морфинг — анимационный эффект плавной трансформации одного объекта в другой. Его можно увидеть в фильме «Терминатор-2» Джеймса Кэмерона и в клипе на песню Black or White Майкла Джексона.

Реалистично смоделировать физику движений головы помогла технология фейстрекинга. Благодаря ей же можно примерять маски в соцсетях или разблокировать смартфон по распознаванию лица.

Пресс-служба «Газпром нефти»

Над проектом работала российская студия Radugadesign, которая специализируется на создании аудиовизуальных шоу, виртуальных выставок и иммерсивных пространств. Ее управляющий партнер Роман Куприянов отметил, что современные компании приобретают персональную идентичность и человеческие черты. Бренды уже можно узнавать по тому, как разговаривают их голосовые помощники, напомнил он.

Вместе с «Газпром нефтью» мы решили пойти дальше и первыми наделили компанию человеческим лицом, которое отражает черты десятков тысяч ее работников. И это не плод воображения отдельного дизайнера или нейросети — в сотворчестве человека и машины создана единая галерея образов людей, сотрудников «Газпром нефти». С помощью инновационных технологий мы показываем миру тех, чья работа обеспечивает энергией жизнь каждого из нас. Роман Куприянов управляющий партнер студии Radugadesign

Пресс-служба «Газпром нефти»

Для создания цифровых портретов разработали алгоритм, который проанализировал огромный объем данных о сотрудниках «Газпром нефти»: внешность, возраст, привычки в одежде. Учли и специфику конкретных профессий. Например, статистика показала, что больше всего женщин в компании работают в науке и IT. Самые мужские профессии оказались связаны с нефтепромыслами на Крайнем Севере или морской логистикой.

Чтобы научить программу формировать образы из сотен тысяч фотографий, понадобилось четыре месяца. Впервые в России в роли режиссера при создании цифрового контента выступила сама нейросеть. Она анализировала кадры и отправляла изображение на доработку, если замечала ошибки, например в случае, когда герой слишком сильно закидывал голову.

Манифест «Газпром нефти» — «Энергия в людях» — как один из символов ПМЭФ-2023, на повестке которого в этом году — инвестиции в человеческий капитал.