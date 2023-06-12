Эксклюзив 12 июня 2023, 13:14 (обновлено: 12 июня 2023, 14:25) Почему девочка с персиками? Подмосковье представило на ПМЭФ-2023 уникальную «Девочку с персиками»

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Московская область является регионом, который лидирует по промышленному суверенитету всей страны. Бренды области — настоящее лицо всей России. Если сложить их вместе — получится настоящая «Девочка с персиками». Да-да, та самая — написанная Валентином Серовым в усадьбе Абрамцево. А теперь представьте, что инсталляцию собрали из всего, что производят в Московской области! В итоге получилось огромное панно, выложенное из частей лифтов, моторов, прицепов, предметов мебели, одежды, уникальных народных промыслов, упаковок еды, напитков и многого другого. О том, как создавалась инсталляция, с какими трудностями столкнулись ее авторы, — в материале «360».

Почему «Девочка с персиками»?

«Девочка с персиками» — знаменитая картина Валентина Серова, написанная художником в Подмосковной усадьбе Саввы Мамонтова Абрамцево. На портрете изображена дочь мецената — Вера Мамонтова.

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Усадьба Абрамцево всегда была местом притяжения культурной и творческой интеллигенции, а сейчас является одним из самых популярных туристических мест Московской области. Впервые Серов попал в Абрамцево в 1875 году. А через 12 лет, в августе 1887 года, 11-летняя Вера Мамонтова вбежала в дом и, взяв персик, присела за стол. Валентин Серов, который часто гостил в имении, знал Веру, и предложил нарисовать ее.

Девочка позировала 22-летнему живописцу каждый день на протяжении почти двух месяцев. После завершения работы Серов подарил картину Елизавете Мамонтовой, матери Веры, и полотно долгое время висело у них в комнате.

«Девочка с персиками» и сейчас живет в Абрамцево. Правда, в усадьбе находится копия полотна, а оригинал украшает зал Третьяковской галереи.

РИА «Новости»

Аморфность и аллюзия

«Девочка с персиками», которую создали в Подмосковье — это анаморфная инсталляция. Наиболее известными мировыми художниками, которые работают в этом жанре, являются француз Бернар Прасс и чех Патрик Прошко. Создавая свои работы, первый режет, ломает и красит все, что можно, преследуя цель добиться аморфности и иллюзии. В отличие от него, при создании какого-либо портрета, Прошко старается использовать вещи времен этого человека.

Однако то, что создают они, сильно отличается от того, что получилось у художника-скульптора Лао Яна и художника-постановщика Ярославы Карпуниной. Дело в том, что в своих работах первые используют все, что хотят. При создании «Девочки с персиками» подмосковные творцы не могли позволить себе подобного рода роскошь.

«Наша главная трудность заключалась в том, что товары и продукты у нас были определенных цветов. Наш художник выбирала их по цвету и бренду Подмосковья почти полмесяца. Первый раз в жизни мы выбирали товары не по цене и качеству, а конкретно по цвету», — отметил Лао Ян.

Думать в 3D-формате

На первом этапе работы Карпунина и Лао создавали палитру. Из продукции подмосковных компаний им нужно было выбрать те товары, которые лучше всего подходили к «Девочке с персиками» по цветовой гамме. Однако это оказалось не самым сложным из того, с чем пришлось столкнуться художникам.

«Нам пришлось думать не в одном или двух измерениях, а представлять все сразу в голове в разных измерениях. Поскольку в интернете нет технологий создания подобных инсталляций, пришлось все придумывать с нуля», — рассказал Лао Ян.

Загадка великих мастеров

Перед тем как начать работу над инсталляцией, творцы долгое время изучали работы Прасса и Прошко. В попытках разобраться, в чем заключается секрет великих мастеров, художники из Подмосковья создали собственную технику. Выбрав товары Подмосковных брендов, они создали палитру и приступили к работе. И тут возникли некоторые трудности.

«У нас было много товаров со сроком годности. Некоторые из них нельзя было хранить при температуре выше +8 градусов. Мы потратили много времени, чтобы превратить все эти товары в бутафорию. Нам нельзя было резать, ломать, рвать. Наша цель — сохранять упаковку, товарный вид и макетировать все», — пояснил Лао.

Превзойти себя

Создание инсталляции «Девочка с персиками» в объеме стало личным вызовом для Карпуниной и Лао. Это полотно — не только крайне сложное, но еще и с большой историей, важной для всего изобразительного искусства России.

Это самый известный портрет русского искусства, поэтому к нему нужно было относиться с уважением, к самому Серову, к товарам Подмосковья и брендам, не портить их вид — и это была самая большая сложность. Мы понимали, что должны превзойти технику, от которой изначально отходим. Ярослава Карпунина художник-постановщик

Такой обманчивый свет

На протяжении каждой секунды создания инсталляции художники имели дело с цветом и формой. Всю работу они построили так: Ярослава Карпунина находилась на обзорной точке, а Ян Лао брал с палитры товар подмосковного бренда и начинал крутить в руке.

«В момент, когда я попадал в точку по форме и цвету, Ярослава меня останавливала. Мы все это крепили, и дальше проверяли, правильно ли это все выглядит», — пояснил художник.

Кроме цвета и формы, творцы столкнулись с проблемой света и тени. Дело в том, что на определенных товарах черный цвет брал блик от паразитных лучей света и превращался в серый или коричневый.

«При создании такой инсталляции ты должен мыслить не только как художник, но и как скульптор, и как художник инсталляции. Ты имеешь дело с объемом. Это не плоская картинка, у тебя дополнительные измерения, которые влияют на работу», — подчеркнула Карпунина.

Проблемы транспортировки

Второй самой большой сложностью, с которой столкнулись художники, стал вопрос транспортировки работы в другое пространство. Дело в том, что такие инсталляции, как правило, никуда не перевозят. А те, которые помещают в другое пространство, куда меньшего размера, чем «Девочка с персиками», пояснил Лао.

«В основном такие работы создаются в пространствах, где и продолжают жить. Для такого понадобится примерно два с половиной месяца. Мы работали сутра до ночи, и из-за этого нам удалось сделать все за полтора месяца», — добавил он.

Дойти до сердца автора

В прошлом художники не создавали ничего подобного. Для инсталляций подобного рода нужна просторная мастерская с высоким потолком. А в случае, если будущая конструкция разборная, нужно предусмотреть и огромные двери, отметил Лао. Самим собрать такую «Девочку с персиками» почти невозможно. Особенно если пытаться ее создать без помощи художника и скульптора, а также без определенной технологии выполнения.

«У нас, как и у других художников, есть свои секреты выполнения, которые мы никогда не открываем. Здесь мы тоже придумали технологию, которую никогда никому не откроем», — добавил Лао.

«Я согласился на этот проект из-за того, что на российском рынке сейчас никто не работает в таком направлении и в такой технологии. Это стало для меня настоящим стимулом», — подчеркнул он.

Работа над «Девочкой с персиками» позволила художникам не только прикоснуться к великому портрету, но и познакомиться ближе с творчеством Серова. В выходной день Лао Ян пошел в библиотеку и начал изучать литературу, посвященную живописцу.

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