Знаменитости 16 июня 2023, 01:52 Киркоров на ПМЭФ проигнорировал просьбу инвалида Филипп Киркоров на ПМЭФ проигнорировал инвалида, который хотел с ним сфотографироваться Кинопоиск

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На полях ПМЭФ во второй день произошла неоднозначная ситуация с участием звезды российской эстрады Филиппом Киркоровым. К певцу обратился инвалид-колясочник с просьбой сфотографироваться, но Киркоров не ответил ему. Видео опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

Мужчина на коляске обратился к звезде с просьбой вместе сфотографироваться. Но Киркоров был занят разговором, и то ли не слышал просьбы, то ли проигнорировал.

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«Не вполне понятно, сознательно ли Киркоров промолчал или просто не услышал — но выглядело в любом случае сомнительно», — сказано в сообщении.

На ПМЭФ Киркоров нарядился в черный костюм, украшенный белыми самолетиками. Голову певца украшала белая шляпа, а образ дополняла такого же цвета сумка. Артист в очередной раз продемонстрировал сою любовь к эпатажным нарядам.

Стилист Киркорова ранее рассказал, сколько стоили костюмы исполнителя, в которых тот выступал на своем юбилейном шоу. За 27 нарядов звезда отдала около миллиона евро.