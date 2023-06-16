Транспорт 16 июня 2023, 13:20 Греф не смог завести новый премиальный автомобиль Lada Aurа на ПМЭФ РБК: глава Сбербанка Герман Греф не смог завести автомобиль Lada Aurа на ПМЭФ

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Председателю правления Сбербанка Герману Грефу не удалось завести новый премиальный автомобиль для чиновников Lada Aura, представленный на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом написал РБК.

Представитель АвтоВАЗа пояснил, что после предыдущей поездки машину заглушили на передаче. При попытке Грефа завести Lada Aura сработала защита от запуска двигателя на включенной передаче.

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После того как коробку перевели в режим «Паркинг», автомобиль завелся. Министр финансов Антон Силуанов и глава АвтоВАЗа Максим Соколов доехали на новой отечественной модели до площадки.

Ранее Соколов сообщил на ПМЭФ-2023, что в конце 2024-го выйдет новое семейство отечественных автомобилей, которое придет на смену Lada Granta. Модельная линейка получила название Iskra.

Кроме того, до конца 2023 года в продажу поступит Lada Vesta NG в двух новых цветах. Машину можно будет приобрести в платиновом и коричневом кузове.