17 июня 2023, 17:24
Тимати устроил интернет-разборки с Грефом на ПМЭФ
Тимати опроверг данные «Сбера» о падении продаж кофе в Stars и попросил уволить аналитиков
Рэпер и совладелец Stars Coffee (бывший Starbucks) Тимати опроверг данные «Сбера» о том, что после смены бренда продажи компании упали. Музыкант посоветовал главе банка Герману Грефу уволить аналитиков, делавших прогноз. Тимати записал видеообращение и опубликовал его в Сети.
Он отметил, то компания «идет с серьезным превышением» цифр, которые были приведены на Петербургском международном экономическом форуме.
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«В связи с чем опубликованные вами цифры, вашим аналитическим отделом, серьезно дискредитируют всю работу, которую мы проделали за последний год. Просим повнимательнее относиться к данным, публикуемым на световом панно, на таких серьезных мероприятиях, как ПМЭФ», — заявил рэпер.
От отметил, что ошибочные данные обширно тиражируются СМИ. Тимати посоветовал Грефу уволить аналитический отдел, занимавшийся сбором данных. Музыкант уверен, что кофейно-сетевая компания Stars Coffee — самая популярная и успешная в стране. Тимати пригласил Грефа на кофе, чтобы он мог сам попробовать.
«Далеко идти не надо, мы у вас на первом этаже в головном офисе», — отметил он.
Ранее Тимати открыл в Котельниках первый в Подмосковье картинг с электрическими болидами. Он заявил, что это уникальная трасса с горками, крутыми поворотами. Исполнитель выразил надежду, что картинг станет новой точкой притяжения.
Рэпер Тимати
Санкт-Петербург
ПМЭФ-2023
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