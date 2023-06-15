Подмосковье 15 июня 2023, 23:58 Коломенская пастила и запорожская черешня. Чем угощали гостей на ПМЭФ-2023

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Петербургский международный экономический форум — это не только деловое мероприятие, но еще и «вкусное». Если наши западные непартнеры предпочитают кислый, Африка традиционно любит поострее, то Россия распахивает свои сладкие объятья.

Московская область угощала гостей коломенской пастилой. Ее готовят по рецептам 19-го века и исключительно женщины. Называют их пастильницами. До сих пор это абсолютно ручной труд: от сбора яблок до упаковки.

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«Наши гадательные конфеты как раз содержат ответы на все вопросы, которые в головах возникают», — сообщила гендиректор ООО «Коломенская пастила» Елена Дмитриева.

В этом году Москва удивила. Робот Монти готовил мороженое в цветах линий столичного метро. Он предлагает три вида мороженого на выбор: мятное, пломбир и с шоколадным сиропом.

Рязань на своем стенде разливала березовый сок.

«Березовый сок ассоциируется, наверное, с детством, когда продавался в больших трехлитровых банках березовый сок», — сообщила посетительница форума Наталья Гордеева.

Запорожье предлагало попробовать черешню, которую уже удается поставить в десятки регионов России.

«Прямо с сада черешня грузится, охлаждается и загружается в холодильники хранения. Из холодильника черешня забирается рефрижераторами. То есть рефрижератор своей задней частью заезжает в холодильник. Соответственно, не нарушается холодная цепочка», — сообщил заместитель гендиректора компании «Мелитопольская черешня» Владимир Тарасов.

Кубань порадовала любителей вина. Этот край — яркий пример импортозамещения. Когда иностранные производители ушли, а вкус и качество остались с россиянами.

«Краснодарский край активно развивается в сфере виноделия, агротуризма, туристического направления. Я уверена, что мы с достоинством можем заменить ушедших производителей, к которым так привык наш потребитель на винных полках», — сообщила руководитель по развития семейной винодельни Шато Андре Мария Погорелова.

Таким образом, практически каждый регион на форуме выбрал свой продукт-символ, который не только производит, но и с которым хочет ассоциироваться.

Ранее на полях ПМЭФ-2023 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев пообщались о реализации крупного дорожного проекта, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево.

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