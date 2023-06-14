Общество 14 июня 2023, 14:22 Обед за 4,5 тысячи рублей: чем кормят гостей ПМЭФ-2023 «Фонтанка» опубликовала меню с ценами из главного ресторана ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

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Фото меню главного ресторана Петербургского международного экономического форума появилось в Сети. «Фонтанка» обратила внимание, что цены на блюда не изменились с прошлого года.

По данным издания, сет из четырех блюд с напитком в главном ресторане ПМЭФ-2023 стоит 4,5 тысячи рублей. Гостям и участникам форума предлагают три набора на выбор. Среди блюд есть поморская уха из стерляди и семги с хрустящим луком, медовик с алтайским медом, сет из дальневосточных гребешков и креветок с кремом из молодого горошка и моркови.

Экзотические блюда традиционной кухни посетители могут отведать в ресторане «Чум». Здесь в меню есть трио икры — черной, щучьей и нерки. Цена закуски — 17 тысяч рублей за 150 граммов. Рыбное плато сибирских деликатесов стоит 13 тысяч за 130 граммов.

Необычные угощения подготовили для гостей и участников ПМЭФ представители стенда Арктики. Они предложили посетителям мороженое с черным перцем и кофе с олениной.