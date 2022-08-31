Реакция России и мира на смерть Горбачева | 360°

Общество 31 августа 2022, 04:20 Поделиться Telegram

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Viber Неоднозначный политик с парадоксальной судьбой. Каким запомнился Горбачев России и миру Российские и западные политики принесли соболезнования в связи со смертью Горбачева

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Михаил Горбачев скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Одни винят его в развале Советского Союза, а другие говорят о его заслугах и подчеркивают, что политика уважали во всем мире. О последних месяцах жизни первого и единственного президента СССР и реакции на его смерть — в материале «360».

Проблемы со здоровьем

Последние месяцы состояние здоровья Горбачева ухудшалось. Он перестал давать интервью и появляться на людях. В начале лета журналисты стали писать, что у политика проблемы с почками. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков.

«Все это прекрасно и давно, по-моему, знают, он и сам никогда не скрывал. В целом [дела у него] более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению», — рассказывал он «360».

Источник фото: РИА «Новости»

Горбачев наблюдался у врачей больше года. Он регулярно ездил на гемодиализ в одну из столичных клиник. Когда состояние ухудшилось, политика положили в больницу. Там его навещал экономист Руслан Гринберг. Он уточнял, что у бывшего президента не только больные почки, но и сахарный диабет.

«Ну что вы хотите в 91 год? Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема разговора меняется произвольно», — отмечал Гринберг.

Поздно вечером 30 августа появились сообщения о смерти Горбачева. Он ушел из жизни в Центральной клинической больнице Москвы. По данным СМИ, политика похоронят рядом с покойной женой на Новодевичьем кладбище.

Его обожали и ненавидели

Свои глубокие соболезнования в связи со смертью Горбачева выразил президент России Владимир Путин. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, утром 31 августа лидер страны направит телеграмму родным и близким политика.

За годы своей жизни Горбачев преодолел непростой путь и оставил значительный след в истории страны. Он был несомненно исторической личностью, заявил политолог и советник президента России по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич.

«Он был слишком добр для той исторической роли, которая ему выпала. Видимо, это сыграло и положительную, и отрицательную роль в его судьбе», — сказал он.

Источник фото: РИА «Новости»

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко напомнил, что президентство Горбачева привело к распаду СССР. Сдерживающий фактор для США исчез, поэтому они установили свою гегемонию.

«Установление гегемонии напрямую связано с ошибками Горбачева в руководстве Советским Союзом. Он, неправильно оценив степень и глубину деградации системы и командно-административной, и однопартийной, предпринял неправильные шаги. Эти шаги заключались в его попытке демократизации политической системы по западному образцу, и, конечно, это привело к провалу», — пояснил эксперт.

Он добавил, что теперь смерть Горбачева символизирует конец однополярного мира. По мнению политолога Сергея Маркова, Горбачев был великим политиком с парадоксальной судьбой.

«Горбачев снял угрозу ядерного апокалипсиса с человечества, поэтому его обожают во всем мире до сих пор. Но одновременно Михаил Горбачев проклят и ненавидим в своей собственной стране, потому что он не проявил вовремя силу и не остановил распад великой страны», — подчеркнул он.

Реакция Запада

Смерть Горбачева вызвала реакцию и в других странах. Свои соболезнования принес президент Франции Эммануэль Макрон.

«Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», — написал он в Twitter.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала Горбачева выдающимся государственным деятелем. Она подчеркнула, что бывший лидер СССР работал с западными коллегами над окончанием холодной войны.

Источник фото: РИА «Новости»

«Министерство иностранных дел Мексики от имени правительства Мексики приносит соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева», — заявило внешнеполитическое ведомство в соцсети.

Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид отметил, что его опечалила новость о кончине Горбачева. Скорбит и Фонд бывшего президента США Рональда Рейгана.

«Фонд и институт Рейгана скорбит в связи со смертью бывшего советского лидера, который когда-то был политическим противником Рейгана, а в итоге стал его другом. Наши мысли и молитвы обращены к семье Горбачевых и народу России», — написали на странице фонда в Twitter.

Германию тоже не обошло стороной известие о смерти Горбачева. Слова соболезнования высказали министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер, министр сельского хозяйства Джем Оздемир и вице-президент бундестага Катрин Геринг-Эккардт.

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