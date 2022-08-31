Глава Генассамблеи ООН заявил о скорби из-за смерти Горбачева

Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил о том, что опечален известием о смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

«Опечален известием о кончине Михаила Горбачева, последнего советского президента и лауреата Нобелевской премии мира (1990 года), который встал на путь радикальных реформ, которые также привели к окончанию холодной войны без кровопролития», — сказано в заявлении Шахида. Его фрагмент привело РИА «Новости».

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ушел из жизни в одной из больниц Москвы вечером, 30 августа, после продолжительной болезни. Ему был 91 год. Незадолго до этого СМИ сообщали об ухудшении состояния здоровья политика. У Горбачева были серьезные проблемы с почками, несколько лет он наблюдался у столичных врачей.

Как сообщили СМИ, политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Горбачев прошел длинный путь и запомнился не одному поколению россиян.