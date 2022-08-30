Умер Михаил Горбачев

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года. Об этом со ссылкой на сообщение Центральной клинической больницы Москвы сообщило РИА «Новости».

В больнице сообщили, что Горбачев скончался после продолжительной болезни.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — говорится в сообщении Центральной клинической больницы.

Сообщения о госпитализации политика из-за проблем со здоровьем появились в конце июня этого года. Но руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко отказался дать комментарии по этому поводу.

«Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

По неподтвержденным данным, под наблюдением врачей Михаил Горбачев находился около полугода из-за периодически ухудшающегося здоровья. По данным СМИ, у политика были проблемы с почками и требовались регулярные сеансы гемодиализа.

Михаил Горбачев свою карьеру начинал с должность парторга краевого комитета КПСС в Ставрополье. После он шел по партийной линии, пока в 1985 году не занял пост генерального секретаря Центрального комитета., где проработал до 1991 года. Он стал последним председателем Президиума Верховного Совета СССР и единственным в истории президентом Советского Союза.