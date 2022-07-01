Экономист Гринберг рассказал о состоянии здоровья Горбачева

Состояние здоровья единственного президента СССР Михаила Горбачева ухудшается, но нет ничего критического — просто возраст. Политика в больнице посетил экономист Руслан Гринберг. Он рассказал, что Горбачев лежит в отдельной палате и за ним установлено круглосуточное медицинское наблюдение. Подробности сообщило издание StarHit.

«У Горбачева сахарный диабет и проблемы с почками, делают диализ. <...> Чувствует себя более-менее… Ну что вы хотите в 91 год? Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема разговора меняется произвольно», — рассказал Гринберг.

Медики сформировали оптимальный план лечения, постоянно ведут консультации с коллегами и экспертами. Уже больше года состояние Горбачева ухудшается, он не появляется перед публикой и не дает интервью.

Представитель Горбачева Владимир Поляков подтвердил, что у бывшего президента СССР проблемы с почками. Мучают и другие возрастные болезни, отметил пресс-секретарь «Горбачев-фонда».